Мартин Атанасов: Институциите поискаха достъп до сигналите от „Диагноза България“

След успеха на проекта „Черната писта“, който визуализираше данни за пътния травматизъм, създателят ѝ Мартин Атанасов насочва вниманието си към здравеопазването и създава така нашумялата през изминалата седмица платформа "Диагноза България". В ефира на „На фокус“ по NOVA той заяви, че платформата вече е открила аномалии за близо 605 млн. лева само за 2025 г.

„Всеки един от нас осъзнава проблемите в българското здравеопазване. Друго е обаче да си ги говорим като слухове, а съвсем друго е данните да ни говорят черно на бяло. Те показват много аномалии не само при клиничните пътеки, но и в управлението на държавните и общинските болници, както и в начина, по който НЗОК финансира частните лечебни заведения“, каза Атанасов.

По думите му платформата позволява за първи път всеки да проследи какви средства изплаща Здравната каса, как се харчат публичните средства и къде възникват съмнителни разходи.

„Има болници, които плащат по 275-300 хиляди лева годишно за консултантски услуги, въпреки че разполагат със собствени юрисконсулти. Виждат се и случаи, при които едно и също лекарство се купува на цена до десет пъти по-висока от тази в други болници“, посочи той.

Атанасов разкри, че след старта на платформата е провел срещи с ръководството на НЗОК и Министерството на здравеопазването.

„От Касата ми казаха нещо, което лично мен ме фрапира - дори да видят подобни аномалии, те нямат механизъм да ги спрат, ако процедурите формално са спазени. Затова първата стъпка е повече прозрачност и повече отворени данни“, заяви той.

Според него вече постъпват десетки сигнали от хора в системата чрез анонимната функция на платформата, като част от тях ще бъдат предоставени на институциите и медиите за проверка.

„Когато диагностицираме проблемите - оттам идва и името на платформата - вече можем да търсим тяхното решение“, подчерта Мартин Атанасов.

Той изрази надежда, че общественият интерес към „Диагноза България“ ще доведе до реални промени, защото „когато всички видим истинската картина, вече нямаме право да си затваряме очите“.