Мартин Атанасов: Институциите поискаха достъп до сигналите от „Диагноза България“

След успеха на проекта „Черната писта“, който визуализираше данни за пътния травматизъм, създателят ѝ Мартин Атанасов насочва вниманието си към здравеопазването и създава така нашумялата през изминалата седмица платформа "Диагноза България". В ефира на „На фокус“ по NOVA той заяви, че платформата вече е открила аномалии за близо 605 млн. лева само за 2025 г.
„Всеки един от нас осъзнава проблемите в българското здравеопазване. Друго е обаче да си ги говорим като слухове, а съвсем друго е данните да ни говорят черно на бяло. Те показват много аномалии не само при клиничните пътеки, но и в управлението на държавните и общинските болници, както и в начина, по който НЗОК финансира частните лечебни заведения“, каза Атанасов.
По думите му платформата позволява за първи път всеки да проследи какви средства изплаща Здравната каса, как се харчат публичните средства и къде възникват съмнителни разходи.
„Има болници, които плащат по 275-300 хиляди лева годишно за консултантски услуги, въпреки че разполагат със собствени юрисконсулти. Виждат се и случаи, при които едно и също лекарство се купува на цена до десет пъти по-висока от тази в други болници“, посочи той.
Атанасов разкри, че след старта на платформата е провел срещи с ръководството на НЗОК и Министерството на здравеопазването.
„От Касата ми казаха нещо, което лично мен ме фрапира - дори да видят подобни аномалии, те нямат механизъм да ги спрат, ако процедурите формално са спазени. Затова първата стъпка е повече прозрачност и повече отворени данни“, заяви той.
Според него вече постъпват десетки сигнали от хора в системата чрез анонимната функция на платформата, като част от тях ще бъдат предоставени на институциите и медиите за проверка.
„Когато диагностицираме проблемите - оттам идва и името на платформата - вече можем да търсим тяхното решение“, подчерта Мартин Атанасов.
Той изрази надежда, че общественият интерес към „Диагноза България“ ще доведе до реални промени, защото „когато всички видим истинската картина, вече нямаме право да си затваряме очите“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДОБРЕ Е ВСЕ ПАК
20:18 12.07.2026
2 Помак
Коментиран от #8, #10, #11, #12, #16
20:18 12.07.2026
3 ДАНО ТОВА МОМЧЕ
20:19 12.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пустиня(к)
20:23 12.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 АГАТ а Кристи
Не дай си Боже пък и още да е голобрадо, а ти - голям началник с "авторитет", който всеки ден се бръсне заради секретарката
20:38 12.07.2026
8 Питане
До коментар #2 от "Помак":Вие по Родопите - нещо общо с училище ???
На малкия пръст не мож му стъпи, ама ербаб го даваш
20:41 12.07.2026
9 Емигрант
Коментиран от #22
20:44 12.07.2026
10 ма ДУРО
До коментар #2 от "Помак":Колкото кила си ти - толкова е неговия акъл, а при теб това нещо е НУЛА грама
20:47 12.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Цвете
Коментиран от #24
20:51 12.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Пеевски ти ли
До коментар #2 от "Помак":разкрит си
20:59 12.07.2026
17 Мартин Атанасов
"Аномалия"но не и нарушение или престъпление.
Много шум за нищо!
Един Нарцис, който търси слава.
Коментиран от #19
21:06 12.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Тома
21:14 12.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Невъзвращант
До коментар #9 от "Емигрант":Ато това дете-съкровище беше в държавата 00кpaинa до сега да беше станало на тор за чернозема в името на просперитета и благоденствието на еврея Зелю и ционистките Урсули.
21:34 12.07.2026
23 Не бе, не е гений
21:40 12.07.2026
24 пери
До коментар #13 от "Цвете":Много правилно, но за съжаление това, че е направил това проучване едва ли ще доведе до някаква промяна, просто властимащите няма да я позволят. Схемите са разработени, парите са по-важни от хората, проблемите и възможностите за тяхното разрешаване. Иначе се възхищавам на Мартин и ми е мъчно, че усилията му може да се окажат напразни.
21:42 12.07.2026