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Мартин Атанасов: Институциите поискаха достъп до сигналите от „Диагноза България“

Мартин Атанасов: Институциите поискаха достъп до сигналите от „Диагноза България“

12 Юли, 2026 20:15 1 129 24

  • мартин атанасов-
  • „диагноза българия“-
  • черната писта

След успеха на проекта „Черната писта“, който визуализираше данни за пътния травматизъм, създателят ѝ Мартин Атанасов насочва вниманието си към здравеопазването и създава така нашумялата през изминалата седмица платформа "Диагноза България"

Мартин Атанасов: Институциите поискаха достъп до сигналите от „Диагноза България“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След успеха на проекта „Черната писта“, който визуализираше данни за пътния травматизъм, създателят ѝ Мартин Атанасов насочва вниманието си към здравеопазването и създава така нашумялата през изминалата седмица платформа "Диагноза България". В ефира на „На фокус“ по NOVA той заяви, че платформата вече е открила аномалии за близо 605 млн. лева само за 2025 г.

„Всеки един от нас осъзнава проблемите в българското здравеопазване. Друго е обаче да си ги говорим като слухове, а съвсем друго е данните да ни говорят черно на бяло. Те показват много аномалии не само при клиничните пътеки, но и в управлението на държавните и общинските болници, както и в начина, по който НЗОК финансира частните лечебни заведения“, каза Атанасов.

По думите му платформата позволява за първи път всеки да проследи какви средства изплаща Здравната каса, как се харчат публичните средства и къде възникват съмнителни разходи.

„Има болници, които плащат по 275-300 хиляди лева годишно за консултантски услуги, въпреки че разполагат със собствени юрисконсулти. Виждат се и случаи, при които едно и също лекарство се купува на цена до десет пъти по-висока от тази в други болници“, посочи той.

Атанасов разкри, че след старта на платформата е провел срещи с ръководството на НЗОК и Министерството на здравеопазването.

„От Касата ми казаха нещо, което лично мен ме фрапира - дори да видят подобни аномалии, те нямат механизъм да ги спрат, ако процедурите формално са спазени. Затова първата стъпка е повече прозрачност и повече отворени данни“, заяви той.

Според него вече постъпват десетки сигнали от хора в системата чрез анонимната функция на платформата, като част от тях ще бъдат предоставени на институциите и медиите за проверка.

„Когато диагностицираме проблемите - оттам идва и името на платформата - вече можем да търсим тяхното решение“, подчерта Мартин Атанасов.

Той изрази надежда, че общественият интерес към „Диагноза България“ ще доведе до реални промени, защото „когато всички видим истинската картина, вече нямаме право да си затваряме очите“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДОБРЕ Е ВСЕ ПАК

    21 2 Отговор
    Че някой направи най-общ анализ на базите данни. Кражбите всеки ги знае.

    20:18 12.07.2026

  • 2 Помак

    10 31 Отговор
    Да похарчиш толко много скъпо време за тоз смешния младеж ...незнам поредната врачка

    Коментиран от #8, #10, #11, #12, #16

    20:18 12.07.2026

  • 3 ДАНО ТОВА МОМЧЕ

    6 19 Отговор
    Не е на заплата при Сорос.

    20:19 12.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пустиня(к)

    9 4 Отговор
    Е па за чий тогива, кат нема механизъм да са спрат? Само да си праиме ветър на устата, кат оня, дупнишкия генерал Смърт?

    20:23 12.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 АГАТ а Кристи

    14 3 Отговор
    Много е гадно, когато някой знае повече от теб, а ти си в спокоен пристан на висока административна заплата и вземе че ти разлюля водата...
    Не дай си Боже пък и още да е голобрадо, а ти - голям началник с "авторитет", който всеки ден се бръсне заради секретарката

    20:38 12.07.2026

  • 8 Питане

    16 3 Отговор

    До коментар #2 от "Помак":

    Вие по Родопите - нещо общо с училище ???
    На малкия пръст не мож му стъпи, ама ербаб го даваш

    20:41 12.07.2026

  • 9 Емигрант

    17 3 Отговор
    Ато това дете-съкровище беше в държава на Запад до сега да беше станало консултант в някои министерства, но в България това не може да се случи, защото не е възможно да бъдат изместени от там никои наследници на шумкари, ятаци или червени кариеристи от Тошово време ! В България продължава раждането на "златни"младежи но комунизмът или чалгата ги задушават ! Рано или късно на това дете ще бъде предоставено перспективно бъдеще в цивилизована държава и това е повече от сигурно, защото ето какво "менте" е днешната реалност, Радев едно обещаваше, но друго върши в момента..........комунизъм, реалната заблуда и манипулация.....

    Коментиран от #22

    20:44 12.07.2026

  • 10 ма ДУРО

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Помак":

    Колкото кила си ти - толкова е неговия акъл, а при теб това нещо е НУЛА грама

    20:47 12.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Цвете

    11 4 Отговор
    ТРЯБВА ВСИЧКИ ДА ВИДЯТ И ПРОЧЕТЕТЕ ПЛАТФОРМАТА НА МАРТИН.ИЗУМИТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ Е НАПРАВИЛА БЛАГОДАРЯ МУ ИСКРЕНО ЗА ТРУДА. В ПЛАТФОРМАТА СЕ ВИЖДА НАГЛЕДНО ВСЯКА БЪЛГАРСКА БОЛНИЦА КАК Е ДЕЙСТВАЛА ,КАК СА ИЗТОЧЕНИ МИЛИАРДИ ОТ НЗОК И ЗАПЛАТИТЕ ИМ НА ДОКТОРИТЕ.ИЗУМИТЕЛНОТО Е ,ЧЕ СЕ ДОПЛАЩА БЕЗОБРАЗНО МНОГО ОТ НАС, КОИТО СМЕ ВНАСЯЛИ ЗДРАВНИТЕ СИ ВНОСКИ ЧЕСТНО.А ИМА ЛИ ПОЧТЕННОСТ ОТ ТЯХ, ЛЕКАРИТЕ ? 👏👍👏

    Коментиран от #24

    20:51 12.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пеевски ти ли

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Помак":

    разкрит си

    20:59 12.07.2026

  • 17 Мартин Атанасов

    5 6 Отговор
    Какъв и къде е успеха на предишната карта?
    "Аномалия"но не и нарушение или престъпление.
    Много шум за нищо!
    Един Нарцис, който търси слава.

    Коментиран от #19

    21:06 12.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тома

    4 2 Отговор
    Това момче да внимава защото най отмастителна е бялата мафия в България

    21:14 12.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Невъзвращант

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Емигрант":

    Ато това дете-съкровище беше в държавата 00кpaинa до сега да беше станало на тор за чернозема в името на просперитета и благоденствието на еврея Зелю и ционистките Урсули.

    21:34 12.07.2026

  • 23 Не бе, не е гений

    2 0 Отговор
    Съвсем нормален си е. И всеки дипломиран статистик знае повече от него. Само че Мартин няма какво да губи и цепи напред. Другите не рискуват и си пазят точка №5.

    21:40 12.07.2026

  • 24 пери

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Цвете":

    Много правилно, но за съжаление това, че е направил това проучване едва ли ще доведе до някаква промяна, просто властимащите няма да я позволят. Схемите са разработени, парите са по-важни от хората, проблемите и възможностите за тяхното разрешаване. Иначе се възхищавам на Мартин и ми е мъчно, че усилията му може да се окажат напразни.

    21:42 12.07.2026

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