Спортът по ТВ в сряда (2 ноември)

12.00 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 1
12.00 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 2
17.00 "Ювентус" - ПСЖ (младежи) МАХ Спорт 3
17.15 "Черно море" - "Левски" Диема спорт
19.45 "Реал" - "Селтик" Би Ти Ви Екшън
19,45 "Шахтьор" - "Лайпциг" Ринг
20.30 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 1
21.15 Баскетбол, "Венеция" - "Цедевита" МАХ Спорт 2
21.30 Баскетбол, "Париж" - "Гран Канария" МАХ Спорт 3
21.45 "Норич" - КПР Нова спорт
22.00 "Ювентус" - ПСЖ Би Ти Ви Екшън
22.00 "Милан" - "Залцбург" Ринг
01.30 НХЛ, "Бъфало" - "Питбърг" МАХ Спорт 2
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07:03 02.11.2022