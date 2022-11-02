Спортът по ТВ в сряда (2 ноември)

12.00 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 1

12.00 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 2

17.00 "Ювентус" - ПСЖ (младежи) МАХ Спорт 3

17.15 "Черно море" - "Левски" Диема спорт

19.45 "Реал" - "Селтик" Би Ти Ви Екшън

19,45 "Шахтьор" - "Лайпциг" Ринг

20.30 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 1

21.15 Баскетбол, "Венеция" - "Цедевита" МАХ Спорт 2

21.30 Баскетбол, "Париж" - "Гран Канария" МАХ Спорт 3

21.45 "Норич" - КПР Нова спорт

22.00 "Ювентус" - ПСЖ Би Ти Ви Екшън

22.00 "Милан" - "Залцбург" Ринг

01.30 НХЛ, "Бъфало" - "Питбърг" МАХ Спорт 2

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