Манчестър Юнайтед привлече нов вратар

Манчестър Юнайтед официално взе под наем Джак Бъгланд от Кристъл Палас до края на сезона.

29-годишният вратар пристига в ролята на дубльор за Давид Де Хеа, след като Нюкасъл Юнайтед прекрати наема на Мартин Дубравка, за да си го върне обратно.

Ерик тен Хаг изглежда е предпочел да реши временно проблема с вратарския си пост, докато Дийн Хендерсън трупа ценен опит с титулярните ръкавици в Нотингам Форест в момента.

