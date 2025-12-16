4:4! Ман Юнайтед и Борнемут поднесоха зрелище с осем голмайстори

Манчестър Юнайтед и Борнемут изиграха спиращ дъха сблъсък, завършил в последен мач от 16-ия кръг на Премиър лийг, пише sportal.bg.

Двата има не оставиха покой на всички зрители на този невероятен сблъсък, разменяйки си на няколко пъти водачеството в двубоя. Цели осем голмайстори записаха имената си на таблото. Домакините започнаха вихрено и успяха да поведат чрез Амад Диало (13’) и правейки още няколко сериозни пропуска в първия половин час игра. Постепенно гостите успяха да изравнят играта и стигнаха до изравнително попадение чрез Антоан Семеньо (40’).

Все пак “червените дяволи” се оттеглиха с преднина след попадение на Каземиро (45’) с глава в добавеното време. “Черешките” направиха изключителен обрат само в рамките на шест минути в началото на втората част, когато Еванилсон (46’) и Маркъс Тавърниър бяха точни. На свой ред “Стретфорд Енд” избухна след нов обрат, този път благодарение на головете на Бруно Фернандеш (77’) и Матеус Куня (79’). Този ентусиазъм за домакините обаче бе попарен от Ели Крупи (84’).

Първата добра ситуация в срещата дойде след само две минути, когато домакините осъществиха отлично бързо нападение. Бруно Фернандеш намери по отличен начин към Амад Диало в празно пространство, котдивоарецът опита да намери на свой ред Брайън Мбемо в пеналта, но той не успя да стреля. Вместо това капитанът на домакините нанесе удар, който обаче бе блокиран. Само минута след това Тайлър Адамс от гостите получи травма и трябваше да напусне терена. Тази ситуация бе последвана от изпълнението на корнер пред Джордже Петрович, но никой от “червените дяволи” не успя да засече острото центриране на Амад. В 8-ата минута центриране от левия фланг на Мбемо бе засечено по отличен начин от Мейсън Маунт, но Джордже Петрович успя да спаси. Минута по-късно домакините отново имаха добра възможност пред себе си, но изстрел на играч в червено бе блокиран.

Първата по-добра възможност за Борнемут дойде в 10-ата минута, когато те успяха да влязат в наказателното поле и да стигнат до корнер. Той бе последван веднага от втори ъглов удар след изчистване на Каземиро. Натискът на Манчестър Юнайтед даде резултат в 13-ата минута, когато ново добро центриране на Далот бе засечено от Матеус Куня. Ударът на бразилеца последователно срещна главата на защитник и вратаря Джордже Петрович, но само от около два метра пред голлинията Амад Диало успя да реализира в опразнената врата.

В 20-ата минута Матеус Куня също се озова в добра позиция и стреля опасно, но не успя да уцели рамката на вратата. В следващите минути ситуацията на терена остана същата, а домакините още на няколко пъти успяха да отнемат високо по терена топката, след което последваха няколко, но не достатъчно качествени изстрела. В 29-ата минута “черешките” успяха да задържат топката за малко по-дълго в противниковата половина и след поредица от подавания се стигна до отлично центриране от фланга, което бе засечено от Маркъс Тавърниър, но Сене Ламенс успя да боксира.

В 34-ата минута домакините отново бяха близо до второ попадение след изключително качествен пробив на Амад Диало, но опитът за изстрел на котдивоареца бе блокиран от защитник. Малко след това Куня намери Мбемо в пеналта, но ударът на камерунеца премина над вратата.

В 40-ата минута Люк Шоу допусна много сериозна грешка при опита за изнасяне и загуби топката край страничната линия. Кълбото веднага бе пратено в празно пространство към Антоан Семеньо, който напредна и без затруднения реализира за 1:1.

Едва секунди след попадението пък именно голмайсторът се строполи много тежко на земята след опит да стигне до висока топка и в сблъсък с Диого Далот. Крилото почти хвана за врата португалския защитник и дори можеше да бъде изгонен, но вместо това двамата играчи се разминаха с по един жълт картон. Домакините отново вдигнаха оборотите и стигнаха до две последователни центрирания от статични положения, засечени от Каземиро. Именно бразилецът при втората ситуация успя да реализира с глава след не особено убедителна намеса и на Джордже Петрович за 2:1.

Борнемут успя да изравни отново само 38 секунди след началото на втората част. Топката бе спечелена от гостите в средата на терена, след което подаване между централните бранители бе поето от Еванилсон, който с левия си крак матира Ламенс за 2:2.

В 48-ата минута Бруно Фернандеш загуби в средата на терена, а Маркъс Таверниър напредна, но бе съборен пред наказателното поле от Каземиро. Именно Таверниър се зае с изпълнението на прекия свободен удар и с левия крак изпълни прекрасно през стената, за да матира Ламенс за трети път.

В следващите минути футболистите на Манчестър Юнайтед сякаш паднаха духом, а тези на гостите започнаха да разиграват все по-уверено в противниковата половина. Те на няколко пъти пратиха кълбото в пеналта, предизвиквайки сериозен хаос. След час игра Каземиро бе заменен от Коби Мейно. В 65-ата минута играчите на Рубен Аморим осъществиха добра атака, завършила с не лошо центриране на Мейсън Маунт, но пред голлинията липсваше негов съотборник, който да се възползва. Малко след това Куня също успя да влезе в правоъгълника пред Петрович и стреля, а вратарят отново се намеси доста колебливо.

Португалският наставник на “червените дяволи” пусна в игра Лисандро Мартинес и завръщащия се от контузия Бенямин Шешко в 68-ата минута. Секунди по-късно опит за изстрел на Куня се отклони в бранител и се оказа доста удобна за камерунския нападател на домакините, но от няколко метра пропусна. Някъде в този момент Аморим сякаш промени системата на своя отбор и премина в схема с четирима в отбрана.

Четвърт час преди края Матеус Куня отново отправи много силен изстрел, но вратарят на “черешките” се справи. Последва хаос и опит на Бруно Фернандеш да отклони, но кълбото срещна ръката на бранител. Капитанът на домакините се нагърби с изпълнението на фала от добра позиция и отбеляза изключително красиво в горния ляв ъгъл на Петрович за 3:3.

Случващото се на терена не даваше дори миг покой на феновете. Домакините осъществиха изключително бърза атака след изпълнение на тъч, Бенямин Шешко демонстрира своята скорост, подаването му бе пресечено от бранител на Борнемут, но само за да я предостави изключително удобно на Матеус Куня, който реализира за 4:3. Така домакините осъществиха пълен обрат само за две минути.

Невероятното зрелище обаче сякаш не спираше. В 84-ата минута футболистите на Андони Ираола отново успяха да изравнят. Амад Диало в опита си да изчисти топката от краката на Тавърниър я прати в тези на появилия се малко преди това Ели Крупи, който от почти същата позиция като Еванилсон нямаше проблеми да реализира за 4:4.

В последните минути на срещата и в добавеното време противно на очакванията всъщност действията се развиваха основно в половината на Манчестър Юнайтед, а Борнемут бе много близо до това да отнесе всички три точки, но три великолепни намеси на Сене Ламенс, две от които след изключително чисти ситуации пред Дейвид Бруукс, предотвратиха това, а двата тима разделиха точките в този страхотен сблъсък.