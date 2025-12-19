Новини
Българските биатлонисти останаха извън първите 60 в спринта на Световната купа в Анеси

19 Декември, 2025 18:43

Владимир Илиев завърши на 61-ви

Българските биатлонисти останаха извън първите 60 в спринта на Световната купа в Анеси - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българските представители в биатлона не успяха да се наредят сред най-добрите 60 в спринтовата дисциплина на 10 километра по време на престижния кръг от Световната купа в Анеси, Франция. Надеждите за по-предно класиране се изпариха още след стрелбата, където нашите състезатели допуснаха редица неточности.

Владимир Илиев завърши на 61-ва позиция. Той изостана с 1:55.5 минути от победителя и направи три наказателни обиколки, които се оказаха решаващи за крайното му класиране.

Благой Тодев, с две грешки на рубежа, финишира непосредствено след Илиев – на 62-ро място, само секунда по-бавно.

Антон Синапов също не успя да избегне пропуските и с две грешки се нареди 92-ри, докато Васил Зашев остана на 101-ва позиция, далеч от челните места.

Ветле Шастад Кристиансен от Норвегия триумфира в надпреварата, демонстрирайки безупречна стрелба и завършвайки с време 20:00.5 минути. Второто място бе за неговия сънародник Йоханес Дале-Шевдал, който въпреки двата си пропуска, изостана само на 3.5 секунди. Французинът Емилиен Жаклен зарадва местната публика, като се качи на почетната стълбичка с трето място, на пет секунди след победителя – единственият не-норвежец сред първите пет.

В генералното класиране за Световната купа лидер остава Йохан-Олав Ботн с 420 точки, следван от французина Ерик Перо (317 точки) и италианеца Томазо Джакомел (315 точки). Ветле Кристиансен, въпреки днешната си победа, е на седма позиция с 263 точки.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    ДОБРЕ, ЧЕ НЕ СА СЕ ЗАГУБИЛИ И САМОУБИЛИ!

    19:04 19.12.2025

