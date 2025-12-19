НАТО не отчита спад на военната помощ за Киев след оттеглянето на САЩ

Доставките на оръжие за Украйна не са намалели след решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да спре преките дарения за Украйна, заяви високопоставен военен служител на НАТО, цитиран от "Ройтерс".

След като дойде на власт през януари, администрацията на Тръмп продаваше само оръжия или изпращаше дарения на Украйна, които вече бяха одобрени от бившия президент Джо Байдън, който беше твърд поддръжник на Киев.

Още новини от Украйна

След това от есента, съгласно механизъм, разработен от САЩ и техните съюзници, наречен "Списък с приоритетни изисквания за Украйна" или PURL, Украйна е снабдявана с оръжия от американски запаси, използвайки средства от страни от НАТО.

На въпроса дали е имало спад във военните доставки, откакто Тръмп спря даренията, генерал-майор Майк Келер, заместник-командващ на Силите за сигурност и обучение на НАТО за Украйна (NSATU), отговори: "Не, нищо".

"Нямаше пауза... просто продължава и не е нужно САЩ да чакат точно докато бъде платено. Веднага щом бъде обявен един пакет (PURL), потокът от материали започва", каза той пред Ройтерс.

"Открихме, че много европейски държави действително допринасят за финансирането."

При управлението на Байдън САЩ бяха най-големият военен донор на Киев. Генералният секретар на НАТО заяви този месец, че съюзниците и партньорите са отпуснали над 4 милиарда долара досега по новата схема.

Украйна остава силно зависима от американските оръжия, близо четири години след като Русия започна пълномащабното си нахлуване през февруари 2022 г. Боевете бушуват на повече от 1200 км в източната, южната и северната част на Украйна, докато преговорите за прекратяване на войната продължават.

Мисията на НАТО в Украйна координира доставките на оръжие за Киев от декември 2024 г., като съобразява нуждите на Киев по отношение на оръжия, оборудване и обучение с оферти, получени от страни донори в НАТО и извън западния алианс.

Съединените щати все още осигуряват командира на NSATU и част от личния му състав.

Говорейки в централата на NSATU във Висбаден, Келер заяви, че мисията е предоставила около 220 000 тона военна помощ на Киев през 2025 г., което се равнява на около 9000 камиона, 1800 железопътни вагона и 500 самолета, натоварени с оръжия, боеприпаси и други материали. Нямаше годишно сравнение, тъй като NSATU започна координацията едва преди година.

"Никога не е достатъчно. Но поне е достатъчно, за да запази Украйна в борбата", каза той.

"Украйна е способна да държи фронтовата линия, да защитава небето доколкото е възможно. И това ни показва, че имахме добра подкрепа, но, разбира се, винаги може да бъде повече."

Въпреки че по-голямата част от помощта в момента се пренася през център в полския град Жешов, Келер заяви, че се очаква втори център в Румъния да премине под командването на НАТО до края на януари.

Генералът посочи като най-належащите нужди на Украйна противовъздушната отбрана, артилерията, противотанковите мини, възможностите за електронна война и оръжията за дълбок удар, които могат да поразят руски летища или рафинерии далеч отвъд фронтовата линия.

Законът за национална отбранителна помощ за фискалната 2026 г., подписан от Тръмп в четвъртък, осигури 800 милиона долара за Украйна - по 400 милиона долара през следващите две години - като част от Инициативата за помощ за сигурността на Украйна, която плаща на американски компании за оръжия за украинската армия.