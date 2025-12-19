Новини
НАТО не отчита спад на военната помощ за Киев след оттеглянето на САЩ
  Тема: Украйна

НАТО не отчита спад на военната помощ за Киев след оттеглянето на САЩ

19 Декември, 2025 18:25 756 48

Генералният секретар на НАТО заяви този месец, че съюзниците и партньорите са отпуснали над 4 милиарда долара досега по новата схема

НАТО не отчита спад на военната помощ за Киев след оттеглянето на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Доставките на оръжие за Украйна не са намалели след решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да спре преките дарения за Украйна, заяви високопоставен военен служител на НАТО, цитиран от "Ройтерс".

След като дойде на власт през януари, администрацията на Тръмп продаваше само оръжия или изпращаше дарения на Украйна, които вече бяха одобрени от бившия президент Джо Байдън, който беше твърд поддръжник на Киев.

След това от есента, съгласно механизъм, разработен от САЩ и техните съюзници, наречен "Списък с приоритетни изисквания за Украйна" или PURL, Украйна е снабдявана с оръжия от американски запаси, използвайки средства от страни от НАТО.

На въпроса дали е имало спад във военните доставки, откакто Тръмп спря даренията, генерал-майор Майк Келер, заместник-командващ на Силите за сигурност и обучение на НАТО за Украйна (NSATU), отговори: "Не, нищо".

"Нямаше пауза... просто продължава и не е нужно САЩ да чакат точно докато бъде платено. Веднага щом бъде обявен един пакет (PURL), потокът от материали започва", каза той пред Ройтерс.

"Открихме, че много европейски държави действително допринасят за финансирането."

При управлението на Байдън САЩ бяха най-големият военен донор на Киев. Генералният секретар на НАТО заяви този месец, че съюзниците и партньорите са отпуснали над 4 милиарда долара досега по новата схема.

Украйна остава силно зависима от американските оръжия, близо четири години след като Русия започна пълномащабното си нахлуване през февруари 2022 г. Боевете бушуват на повече от 1200 км в източната, южната и северната част на Украйна, докато преговорите за прекратяване на войната продължават.

Мисията на НАТО в Украйна координира доставките на оръжие за Киев от декември 2024 г., като съобразява нуждите на Киев по отношение на оръжия, оборудване и обучение с оферти, получени от страни донори в НАТО и извън западния алианс.

Съединените щати все още осигуряват командира на NSATU и част от личния му състав.

Говорейки в централата на NSATU във Висбаден, Келер заяви, че мисията е предоставила около 220 000 тона военна помощ на Киев през 2025 г., което се равнява на около 9000 камиона, 1800 железопътни вагона и 500 самолета, натоварени с оръжия, боеприпаси и други материали. Нямаше годишно сравнение, тъй като NSATU започна координацията едва преди година.

"Никога не е достатъчно. Но поне е достатъчно, за да запази Украйна в борбата", каза той.

"Украйна е способна да държи фронтовата линия, да защитава небето доколкото е възможно. И това ни показва, че имахме добра подкрепа, но, разбира се, винаги може да бъде повече."

Въпреки че по-голямата част от помощта в момента се пренася през център в полския град Жешов, Келер заяви, че се очаква втори център в Румъния да премине под командването на НАТО до края на януари.

Генералът посочи като най-належащите нужди на Украйна противовъздушната отбрана, артилерията, противотанковите мини, възможностите за електронна война и оръжията за дълбок удар, които могат да поразят руски летища или рафинерии далеч отвъд фронтовата линия.

Законът за национална отбранителна помощ за фискалната 2026 г., подписан от Тръмп в четвъртък, осигури 800 милиона долара за Украйна - по 400 милиона долара през следващите две години - като част от Инициативата за помощ за сигурността на Украйна, която плаща на американски компании за оръжия за украинската армия.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 4 Отговор
    Всички модерни оръжия се правят в САЩ.ЕС не произвежда нищо

    18:26 19.12.2025

  • 2 Бат Петьо Парчето

    2 21 Отговор
    ДЪЛБОК ПОКЛОН ПРЕД УКРАЙНСКАТА АРМИЯ ОСВОБОДИТЕЛКА ОТ ПРИЗНАТЕЛНИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД

    Коментиран от #5

    18:26 19.12.2025

  • 3 ?????

    13 2 Отговор
    И що тогава стрелките на картите са на запад, а не на изток?

    18:29 19.12.2025

  • 4 Стенли

    16 2 Отговор
    А мен ме гложди един въпрос точно като какъв този убавец джелязко представлява България и поема задължение за милиарди за военна помощ за Украйна 🤔😡👎

    18:29 19.12.2025

  • 5 Стенли

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Бат Петьо Парчето":

    Приятелю явно не си пиеш хапчетата редовно

    Коментиран от #11

    18:30 19.12.2025

  • 6 И Киев е Руски

    8 1 Отговор
    . „Това, което преди се наричаше Запад, вече не съществува. В най-добрия случай това е географско обозначение, но вече не е връзка, която ни обединява“, заяви Андрюс Кубилюс, европейски комисар по отбраната и бивш министър-председател на Литва

    18:30 19.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пич

    11 1 Отговор
    Кой оторизира Роско да подписва за нашите пари?! Унгария , Чехия и Словакия са отказали !!! Значи може !!! Каква е сделката на ГЕРБ и ПП?! Продадоха ни , сякаш не очакват никакви последствия !!!

    Коментиран от #32, #47

    18:30 19.12.2025

  • 9 Еми да

    10 4 Отговор
    Оскубаха евро бройлерите. Сащ продават оръжие. Съюза купува и го дава на укра. Отделно плащат всичките разходи на държавата укра за пенсии, детски, социални, медицински и т.н.
    Някой пита ли ни, дали искаме да си даваме парите за вили и яхти на бандеровците?

    Коментиран от #13

    18:30 19.12.2025

  • 10 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    5 8 Отговор
    До на.сс.иране.

    18:32 19.12.2025

  • 11 ДрайвингПлежър

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Стенли":

    Не бе човек... пие ги! АМА НЕ ПОМАГАТ! ;)

    Коментиран от #46

    18:32 19.12.2025

  • 12 404

    10 3 Отговор
    Забавно е, никой не иска да помогне на ЕС. Как така? Донесоха цивилизацията в Африка, изклаха индианците, цивилизоваха индианците и сплашиха китайците. И изведнъж тази неблагодарност

    18:32 19.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 az СВО Победа 80

    10 5 Отговор
    И въпреки всичко това Киев, т.е. запада е безсилен срещу Русия и губи войната! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #15, #16, #24

    18:33 19.12.2025

  • 15 Стенли

    7 4 Отговор

    До коментар #14 от "az СВО Победа 80":

    Много точно казано и не Путин започна тази война ако украинците спазваха минските спорузомения сега Украйна щеше да е една мирна и що годе нормална държава ама не и защо Грузия няма проблеми с Русия отговор защото имат мъдри политици и нищо добро не очаква ЕС с такива управници начело

    Коментиран от #19

    18:39 19.12.2025

  • 16 Много поздрави от

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "az СВО Победа 80":

    Генерал Аверянов.

    18:40 19.12.2025

  • 17 Все тая

    8 4 Отговор
    Урките ги порят, като риби ги порят а българите сме си за Русия. Поне 85%

    Коментиран от #22

    18:40 19.12.2025

  • 18 дорде има заспали наивни ес данъкоплатци

    6 4 Отговор
    НАТО не отчита спад на военната помощ за Киев след оттеглянето на САЩ

    18:40 19.12.2025

  • 19 Пора

    3 10 Отговор

    До коментар #15 от "Стенли":

    Путинова русия трябва и ще бъде смазана.50 години да кротуват.

    Коментиран от #31

    18:41 19.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Анкета при раздаване на пенсиите в

    7 2 Отговор
    Пощите за 9,10,11 месец с представителност 325 000 души показва категорично че 98,8% от хоратаа са срещу НАТО, Украйна и Израел! ...98,8%... Анкета е проведена в 28 града от съюза на пенсионерите..

    Коментиран от #30

    18:42 19.12.2025

  • 22 Българин

    3 5 Отговор

    До коментар #17 от "Все тая":

    Не ви виждам нещо на улицата тези дето сте за Русия.Къде ви е Мочата?

    18:43 19.12.2025

  • 23 РЕАЛИСТ

    6 2 Отговор
    Само глупакът прави едно и също и търси различен резултат. Наливат пари в кацата без дъно -Украйна, а руснаците ги бият, като маче у дерек. Даваха едно след друго вундервафе " Танкове Абрамс, Чаленджър , Леопард, дронове Байрактар, Ф-16, разни ракети и резултатът все същият. На инатът викат "Глупаво упорство "

    18:44 19.12.2025

  • 24 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "az СВО Победа 80":

    Премери ли ги?М?

    18:45 19.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Архимандрисандрит Бибиян

    2 3 Отговор
    Савецките джунгали требе да се трепат до крак!

    18:47 19.12.2025

  • 27 000

    6 1 Отговор
    Защо в центъра на брюксел вече втори ден горят гуми и бият полицай? Възможно ли е смисъла на живота на покорения глобалните да се разпада пред омите ни?

    Коментиран от #29

    18:47 19.12.2025

  • 28 Това е истината

    9 2 Отговор
    българите сме си за Русия. Поне 85%... Ако има някой който на Урсалата да вярва, то той определено не е у ред с кратуната

    Коментиран от #33

    18:50 19.12.2025

  • 29 Филип

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "000":

    Възможно е да си пиян в момента.

    18:50 19.12.2025

  • 30 Да, и на мен ми взеха анкета

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Анкета при раздаване на пенсиите в":

    В пощата на Красно Село като си вземах пенсията. Първата реална анкета. Бяхме 24-25 човека на опашка и действително всеки я попълни..

    18:54 19.12.2025

  • 31 Стенли

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Пора":

    Да бъде ама май няма мераклии това не е онази Русия на пиянката Елцин

    Коментиран от #35

    18:55 19.12.2025

  • 32 Любопитно

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Я обясни кви последствия? Вероятно от прошляци като теб?!!

    Коментиран от #41

    18:55 19.12.2025

  • 33 Истината

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Това е истината":

    България е в НАТО, ЕС, Шенген и еврозоната.

    18:56 19.12.2025

  • 34 Националните медии моля

    0 1 Отговор
    Да не се правят на лудички! Анкета при раздаване на пенсиите в пощите за 9,10,11 месец с представителност 325 000 души показва категорично че 98,8% от хоратаа са срещу НАТО, Украйна и Израел! ...98,8%... Анкета е проведена в 28 града от съюза на пенсионерите..325 000 души !

    18:57 19.12.2025

  • 35 Е па русия

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Стенли":

    Ми е като Папуа Нова Гвинея 🤣😂

    Коментиран от #37, #39

    18:57 19.12.2025

  • 36 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    1 1 Отговор
    До масирано насс.ир.ане.

    19:00 19.12.2025

  • 37 Стенли

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Е па русия":

    А защо тогава прехваленото ви нато не смее да се намеси това не е Ирак или бивша Югославия или Либия айде кажете като сте толкова ербап

    19:01 19.12.2025

  • 38 ПОРЕДНОТО ЗАНУЛЯВАНЕ НА ЕВРОПА

    4 0 Отговор
    Англоговорящите отново ще ограбят Европа.

    19:01 19.12.2025

  • 39 ?????

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Е па русия":

    Ха ха.
    Сектата на тостерите пикаещи във външни тоалетни има нова дрънкулка.
    Занимавайте се щом ви харесва.

    19:02 19.12.2025

  • 40 Дас Хаген

    3 0 Отговор
    И резултат нула! Докато не занулите населението на Украйна няма да мирясате!

    19:04 19.12.2025

  • 41 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Любопитно":

    Ами няма да са от геюви като тебе !

    19:04 19.12.2025

  • 42 Ами ние го плащаме бе ееееее

    3 0 Отговор
    Нали сме овце ееееее

    Коментиран от #43

    19:05 19.12.2025

  • 43 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ами ние го плащаме бе ееееее":

    Аз нищо не плащам, а ти щом си ларш продължавай.
    Колко ти е дод като 4000 ник.

    19:15 19.12.2025

  • 44 Не, че нещо ама...

    2 0 Отговор
    Разликата е,че вместо САЩ ,сега плаща Европа

    19:16 19.12.2025

  • 45 Реалист

    3 1 Отговор
    Реално погледнато, кой няма да даде да речем едно Евро на ден да му мирно и спокойно , да не му се мотат човекоподобни животни с петолъчки? Има и такива, които няма да дарят, но има и такива като мен, които ще дарят повече. Така, че не е никакъв проблем само от ЕС да се подкрепя Украйна с едни 500 млн. на ден.
    Путлер и фашисткия му режим е обречен и така е правилно !

    Коментиран от #48

    19:16 19.12.2025

  • 46 Бикът от Шри Ланка

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":

    Владопутката е в тъжъкмензис

    19:20 19.12.2025

  • 47 Така ще да е

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    То да ви продадат, ама кой ще ви вземе. Такива убитаци като вас и без пари няма да ви вземат, освен може би козарите на Ахматсила, могат да се забавляват с вас като изядат козите.

    19:22 19.12.2025

  • 48 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Реалист":

    Обречен ти е мозъка гледай какво става в Брюксел и чета коментарите на французите и други европейци които казват че управлението на този така наречен ЕС трябва да се промени

    19:22 19.12.2025

