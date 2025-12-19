НАТО не отчита спад на военната помощ за Киев след оттеглянето на САЩ

Доставките на оръжие за Украйна не са намалели след решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да спре преките дарения за Украйна, заяви високопоставен военен служител на НАТО, цитиран от "Ройтерс".
След като дойде на власт през януари, администрацията на Тръмп продаваше само оръжия или изпращаше дарения на Украйна, които вече бяха одобрени от бившия президент Джо Байдън, който беше твърд поддръжник на Киев.
След това от есента, съгласно механизъм, разработен от САЩ и техните съюзници, наречен "Списък с приоритетни изисквания за Украйна" или PURL, Украйна е снабдявана с оръжия от американски запаси, използвайки средства от страни от НАТО.
На въпроса дали е имало спад във военните доставки, откакто Тръмп спря даренията, генерал-майор Майк Келер, заместник-командващ на Силите за сигурност и обучение на НАТО за Украйна (NSATU), отговори: "Не, нищо".
"Нямаше пауза... просто продължава и не е нужно САЩ да чакат точно докато бъде платено. Веднага щом бъде обявен един пакет (PURL), потокът от материали започва", каза той пред Ройтерс.
"Открихме, че много европейски държави действително допринасят за финансирането."
При управлението на Байдън САЩ бяха най-големият военен донор на Киев. Генералният секретар на НАТО заяви този месец, че съюзниците и партньорите са отпуснали над 4 милиарда долара досега по новата схема.
Украйна остава силно зависима от американските оръжия, близо четири години след като Русия започна пълномащабното си нахлуване през февруари 2022 г. Боевете бушуват на повече от 1200 км в източната, южната и северната част на Украйна, докато преговорите за прекратяване на войната продължават.
Мисията на НАТО в Украйна координира доставките на оръжие за Киев от декември 2024 г., като съобразява нуждите на Киев по отношение на оръжия, оборудване и обучение с оферти, получени от страни донори в НАТО и извън западния алианс.
Съединените щати все още осигуряват командира на NSATU и част от личния му състав.
Говорейки в централата на NSATU във Висбаден, Келер заяви, че мисията е предоставила около 220 000 тона военна помощ на Киев през 2025 г., което се равнява на около 9000 камиона, 1800 железопътни вагона и 500 самолета, натоварени с оръжия, боеприпаси и други материали. Нямаше годишно сравнение, тъй като NSATU започна координацията едва преди година.
"Никога не е достатъчно. Но поне е достатъчно, за да запази Украйна в борбата", каза той.
"Украйна е способна да държи фронтовата линия, да защитава небето доколкото е възможно. И това ни показва, че имахме добра подкрепа, но, разбира се, винаги може да бъде повече."
Въпреки че по-голямата част от помощта в момента се пренася през център в полския град Жешов, Келер заяви, че се очаква втори център в Румъния да премине под командването на НАТО до края на януари.
Генералът посочи като най-належащите нужди на Украйна противовъздушната отбрана, артилерията, противотанковите мини, възможностите за електронна война и оръжията за дълбок удар, които могат да поразят руски летища или рафинерии далеч отвъд фронтовата линия.
Законът за национална отбранителна помощ за фискалната 2026 г., подписан от Тръмп в четвъртък, осигури 800 милиона долара за Украйна - по 400 милиона долара през следващите две години - като част от Инициативата за помощ за сигурността на Украйна, която плаща на американски компании за оръжия за украинската армия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
18:26 19.12.2025
2 Бат Петьо Парчето
Коментиран от #5
18:26 19.12.2025
3 ?????
18:29 19.12.2025
4 Стенли
18:29 19.12.2025
5 Стенли
До коментар #2 от "Бат Петьо Парчето":Приятелю явно не си пиеш хапчетата редовно
Коментиран от #11
18:30 19.12.2025
6 И Киев е Руски
18:30 19.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Пич
Коментиран от #32, #47
18:30 19.12.2025
9 Еми да
Някой пита ли ни, дали искаме да си даваме парите за вили и яхти на бандеровците?
Коментиран от #13
18:30 19.12.2025
10 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА
18:32 19.12.2025
11 ДрайвингПлежър
До коментар #5 от "Стенли":Не бе човек... пие ги! АМА НЕ ПОМАГАТ! ;)
Коментиран от #46
18:32 19.12.2025
12 404
18:32 19.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 az СВО Победа 80
Коментиран от #15, #16, #24
18:33 19.12.2025
15 Стенли
До коментар #14 от "az СВО Победа 80":Много точно казано и не Путин започна тази война ако украинците спазваха минските спорузомения сега Украйна щеше да е една мирна и що годе нормална държава ама не и защо Грузия няма проблеми с Русия отговор защото имат мъдри политици и нищо добро не очаква ЕС с такива управници начело
Коментиран от #19
18:39 19.12.2025
16 Много поздрави от
До коментар #14 от "az СВО Победа 80":Генерал Аверянов.
18:40 19.12.2025
17 Все тая
Коментиран от #22
18:40 19.12.2025
18 дорде има заспали наивни ес данъкоплатци
18:40 19.12.2025
19 Пора
До коментар #15 от "Стенли":Путинова русия трябва и ще бъде смазана.50 години да кротуват.
Коментиран от #31
18:41 19.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Анкета при раздаване на пенсиите в
Коментиран от #30
18:42 19.12.2025
22 Българин
До коментар #17 от "Все тая":Не ви виждам нещо на улицата тези дето сте за Русия.Къде ви е Мочата?
18:43 19.12.2025
23 РЕАЛИСТ
18:44 19.12.2025
24 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?
До коментар #14 от "az СВО Победа 80":Премери ли ги?М?
18:45 19.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Архимандрисандрит Бибиян
18:47 19.12.2025
27 000
Коментиран от #29
18:47 19.12.2025
28 Това е истината
Коментиран от #33
18:50 19.12.2025
29 Филип
До коментар #27 от "000":Възможно е да си пиян в момента.
18:50 19.12.2025
30 Да, и на мен ми взеха анкета
До коментар #21 от "Анкета при раздаване на пенсиите в":В пощата на Красно Село като си вземах пенсията. Първата реална анкета. Бяхме 24-25 човека на опашка и действително всеки я попълни..
18:54 19.12.2025
31 Стенли
До коментар #19 от "Пора":Да бъде ама май няма мераклии това не е онази Русия на пиянката Елцин
Коментиран от #35
18:55 19.12.2025
32 Любопитно
До коментар #8 от "Пич":Я обясни кви последствия? Вероятно от прошляци като теб?!!
Коментиран от #41
18:55 19.12.2025
33 Истината
До коментар #28 от "Това е истината":България е в НАТО, ЕС, Шенген и еврозоната.
18:56 19.12.2025
34 Националните медии моля
18:57 19.12.2025
35 Е па русия
До коментар #31 от "Стенли":Ми е като Папуа Нова Гвинея 🤣😂
Коментиран от #37, #39
18:57 19.12.2025
36 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА
19:00 19.12.2025
37 Стенли
До коментар #35 от "Е па русия":А защо тогава прехваленото ви нато не смее да се намеси това не е Ирак или бивша Югославия или Либия айде кажете като сте толкова ербап
19:01 19.12.2025
38 ПОРЕДНОТО ЗАНУЛЯВАНЕ НА ЕВРОПА
19:01 19.12.2025
39 ?????
До коментар #35 от "Е па русия":Ха ха.
Сектата на тостерите пикаещи във външни тоалетни има нова дрънкулка.
Занимавайте се щом ви харесва.
19:02 19.12.2025
40 Дас Хаген
19:04 19.12.2025
41 Пич
До коментар #32 от "Любопитно":Ами няма да са от геюви като тебе !
19:04 19.12.2025
42 Ами ние го плащаме бе ееееее
Коментиран от #43
19:05 19.12.2025
43 ХА ХА
До коментар #42 от "Ами ние го плащаме бе ееееее":Аз нищо не плащам, а ти щом си ларш продължавай.
Колко ти е дод като 4000 ник.
19:15 19.12.2025
44 Не, че нещо ама...
19:16 19.12.2025
45 Реалист
Путлер и фашисткия му режим е обречен и така е правилно !
Коментиран от #48
19:16 19.12.2025
46 Бикът от Шри Ланка
До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":Владопутката е в тъжъкмензис
19:20 19.12.2025
47 Така ще да е
До коментар #8 от "Пич":То да ви продадат, ама кой ще ви вземе. Такива убитаци като вас и без пари няма да ви вземат, освен може би козарите на Ахматсила, могат да се забавляват с вас като изядат козите.
19:22 19.12.2025
48 Стенли
До коментар #45 от "Реалист":Обречен ти е мозъка гледай какво става в Брюксел и чета коментарите на французите и други европейци които казват че управлението на този така наречен ЕС трябва да се промени
19:22 19.12.2025