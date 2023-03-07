Спортът по телевизията днес, важни срещи в Шампионска лига

Ето част от най-интересните спортни събития в телевизионния ефир днес:
08.30 Снукър: Шампионат на шестте червени, групова фаза Евроспорт 1
12.00 Катар - Австралия (до 20 г.) Нова спорт
13.30 Снукър: Шампионат на шестте червени, групова фаза Евроспорт 2
14.15 Колоездене: "Тирено Адриатико", втори етап, мъже Евроспорт 1
16.00 Узбекистан - Индонезия (до 20 г.) Нова спорт
17.00 Колоездене: Париж - Ница, трети етап, мъже Евроспорт 1
18.00 Волейбол, "Халкбанк" - "Лубе" МАХ Спорт 2
19.00 Баскетбол, "Тюрк Телеком" - "Промитеас" МАХ Спорт 1
19.45 "Лацио" - "Алкмаар" Ринг
21.00 "Манчестър Сити" - "Оксфорд" Диема спорт 2
21.00 Баскетбол, "Олимпиакос" - "Барселона" МАХ Спорт 2
21.30 Волейбол, "Закса" - "Тренто" МАХ Спорт 1
22.00 "Челси" - "Борусия" (Дортмунд) МАХ Спорт 3
22.00 "Бенфика" - "Брюж" МАХ Спорт 4
22.00 "Плимут" - "Дарби Каунти" Нова спорт
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
08:01 07.03.2023
2 АМАН БЕЕ..
КАК ТАКА ДВА РЕДА НЕ ДРАСНАХТЕ ЗА ТОЗИ ОЛИМПИЙСКИ, СВЕТОВЕН , ЕВРОПЕЙСКИ ШАМПИОН....
09:08 07.03.2023