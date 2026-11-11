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Валенсия разгроми Тавернес за Купата на краля

Валенсия разгроми Тавернес за Купата на краля

11 Ноември, 2026 07:22 448 0

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  • испански футбол-
  • хавиер агире

„Прилепите“ решиха мача още през първото полувреме, когато отбелязаха четири гола

Валенсия разгроми Тавернес за Купата на краля - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Валенсия започна участието си в Купата на краля с разгромна победа с 6:0 срещу Тавернес, който се състезава в аматьорските испански дивизии. „Прилепите“ решиха мача още през първото полувреме, когато отбелязаха четири гола.

Дани Раба откри резултата още в 1-ата минута, а Уго Дуро удвои преднината на Валенсия в 11-ата. Луис Риоха направи 3:0 в 19-ата минута, а Харви Елиът се разписа четири минути по-късно.

След почивката футболистите на Хавиер Агире намалиха темпото, но добавиха още две попадения. Аймар Бласкес вкара в 57-ата и 69-ата минута, оформяйки крайния резултат 6:0.

В другите срещи от Купата на краля Алавес победи Анайтасуна ФТ с 6:1, а Ейбар спечели гостуването си на Памплона с 3:0.

Аморебиета отстрани Логронес след успех с 1:0. Хаен се наложи с 2:1 над Михас Лас Лагунас, докато Леганес спечели с 1:0 срещу Тривал Валдерас.


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