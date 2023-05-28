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Почина Бончо Мерджанов

28 Май, 2023 12:00 1 014 0

Почина Бончо Мерджанов

  • берое

Тъжна вест във футбола

Почина Бончо Мерджанов - 1
Снимка: БГНЕС
Тервел Илиев Тервел Илиев

Ръководството, спортно-техническия щаб, футболистите и служители на Берое изказват своите съболезнования към семейството, близките и приятелите на Бончо Мерджанов, който напусна този свят! Мерджанов бе дългогодишен ръководител на Берое и начело с него клубът печели титлата през 1986 г. Той бе откривател на футболисти като Петко Петков, Петър Жеков, Стойчо Мледенов, Борис Киров и много други.

Поклонението ще бъде на 29 май (понеделник) в Траурен комплекс "Хадес".

Благодарим за всичко!

Почивай в мир!, написаха от Берое.


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