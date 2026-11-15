Бургас и Франция търсят нови възможности за партньорство

Историческите връзки между Бургас и Франция, развитието на града като образователен и туристически център и възможностите за нови партньорства бяха обсъдени на среща между кмета Димитър Николов и посланика на Франция в България Мари Дюмулен. Това е първото официално посещение на дипломата в Бургас, съобщи Община Бургас.

Николов постави акцент върху историческото присъствие на Франция в развитието на морския град. По думите му френски инженери и строители са участвали в изграждането на модерното Пристанище Бургас в края на XIX и началото на XX век. В работата са се включили и специалисти от Марсилия, откъдето са доставяни част от каменните материали за пристанищните съоръжения.

В района на пристанището са запазени оригинални елементи от историческата инфраструктура, включително метални конструкции, за които се смята, че наподобяват тези на Айфеловата кула. Кметът представи и обновената „Магазия 1“, която днес е дом на филиала на Националната художествена академия в Бургас.

Във филиала се обучават над 150 студенти. В сградата са изложени архивни фотографии и чертежи, свързани с първоначалния облик и изграждането на пристанищните постройки.

„За нас е важно да съхраняваме историческото наследство на Бургас, като същевременно му даваме нов живот. Днес място, свързано с френското инженерство и строителство, е пространство за образование, изкуство и развитие на млади таланти“, заяви Димитър Николов.

Сред темите на разговорите е било разширяването на възможностите за висше образование и развитието на модерна учебна инфраструктура. Николов е представил проекта за нов студентски кампус, чието откриване се предвижда през 2027 г.

„Нашата амбиция е не просто младите хора да остават в Бургас, а да привличаме студенти и специалисти и от други градове и държави“, посочи кметът.

В разговора е отделено внимание и на културния обмен между България и Франция. Припомнена е изложбата, посветена на Бургас, която наскоро е била представена в Българското посолство в Париж. Експозицията е свързана и с амбицията на града да бъде домакин на „Евровизия 2027“.

По време на срещата е изразен взаимен интерес към разширяване на контактите в областта на образованието, културата, туризма и икономиката.

Източник: actualno.com