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Спортът по ТВ в четвъртък (27 юли)

27 Юли, 2023 06:30 407 1

Спортът по ТВ в четвъртък (27 юли)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (27 юли) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg


11.00 Плувни спортове, световно първенство БНТ 3

13.15 “Интер” - “Ал Насър” МАХ Спорт 4

14.00 Тенис, турнир в Хамбург МАХ Спорт 1

14.00 Плувни спортове, световно първенство БНТ 3

16.00 Колоездене: Тур дьо Франс, пети етап, жени Евроспорт 1

17.30 Тенис, турнир в Умаг МАХ Спорт 3

18.20 Фехтовка: Световен шампионат в Милано, трети ден Евроспорт 2

19.00 Фехтовка: Световен шампионат в Милано, трети ден Евроспорт 1

20.00 ЦСКА - “Сепси” Диема спорт

21.00 Тенис, турнир в Атланта МАХ Спорт 2

22.00 “Шкупи” - “Левски” БТВ Екшън

22.00 Тенис, турнир в Умаг МАХ Спорт 3

23.00 Голф: PGA тур, 3М Оупън, първи ден Евроспорт 2


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