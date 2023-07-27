Спортът по ТВ в четвъртък (27 юли)

11.00 Плувни спортове, световно първенство БНТ 3
13.15 “Интер” - “Ал Насър” МАХ Спорт 4
14.00 Тенис, турнир в Хамбург МАХ Спорт 1
14.00 Плувни спортове, световно първенство БНТ 3
16.00 Колоездене: Тур дьо Франс, пети етап, жени Евроспорт 1
17.30 Тенис, турнир в Умаг МАХ Спорт 3
18.20 Фехтовка: Световен шампионат в Милано, трети ден Евроспорт 2
19.00 Фехтовка: Световен шампионат в Милано, трети ден Евроспорт 1
20.00 ЦСКА - “Сепси” Диема спорт
21.00 Тенис, турнир в Атланта МАХ Спорт 2
22.00 “Шкупи” - “Левски” БТВ Екшън
22.00 Тенис, турнир в Умаг МАХ Спорт 3
23.00 Голф: PGA тур, 3М Оупън, първи ден Евроспорт 2
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1 Левски 1914
06:45 27.07.2023