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Страх тресе мрежата: "Монахинята" сложи емблемата на ЦСКА (ВИДЕО)

3 Октомври, 2023 16:59 916 5

Страх тресе мрежата: "Монахинята" сложи емблемата на ЦСКА (ВИДЕО)

  • футбол

Видеото не е за хора, които се плашат от хорър-филми

Страх тресе мрежата: "Монахинята" сложи емблемата на ЦСКА (ВИДЕО) - 1
Снимка: ТикТок
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА нанесе първа загуба на Локомотив Пловдив за сезона в ефбет Лига.

"Червените" ликуваха на "Лаута". В предишното си гостуване ЦСКА пък победи Ботев Пловдив на "Христо Ботев".

В ЦСКА показаха любопитно чувство за хумор. Те споделиха в ТикТок видео, на което майка и дъщеря са смразени от страх при вида на хорър-персонажа "Монахинята".

Уловката е, че "Монахинята" е с емблемата на ЦСКА. Едва ли от Ботев и Локо ще се обидят на "червените", защото явно става въпрос за чувство за хумор... или пък може би не:

@cskasofiafc Две победи в Пловдив за една седмица! 😎 #cskasofia ♬ original sound - CSKA Sofia FC


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    Ние мрежета ще я късаме всеки кръг. Това горе е новият ни кондиционен треньор. Хахаха

    17:18 03.10.2023

  • 2 Рамбо

    3 1 Отговор
    За вечното дерби и екзорсист да имате на вратата, а не Пламката Андреев все тая. Ние сме ЦСКА и "Монахинята" е с нас

    17:20 03.10.2023

  • 3 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 0 Отговор
    Супер си Ковачев

    17:23 03.10.2023

  • 4 "Монахинята"

    3 1 Отговор
    Нищо не може да ни спре към 32-ата титла! Напред червени легиони! Страх сковава съперниците ни, защото ние сме ЦСКА, ЦСКА, ЦСКА

    17:27 03.10.2023

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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