Страх тресе мрежата: "Монахинята" сложи емблемата на ЦСКА (ВИДЕО)

ЦСКА нанесе първа загуба на Локомотив Пловдив за сезона в ефбет Лига.
"Червените" ликуваха на "Лаута". В предишното си гостуване ЦСКА пък победи Ботев Пловдив на "Христо Ботев".
В ЦСКА показаха любопитно чувство за хумор. Те споделиха в ТикТок видео, на което майка и дъщеря са смразени от страх при вида на хорър-персонажа "Монахинята".
Уловката е, че "Монахинята" е с емблемата на ЦСКА. Едва ли от Ботев и Локо ще се обидят на "червените", защото явно става въпрос за чувство за хумор... или пък може би не:
@cskasofiafc Две победи в Пловдив за една седмица! 😎 #cskasofia ♬ original sound - CSKA Sofia FC
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1 Назоня и Макял
17:18 03.10.2023
2 Рамбо
17:20 03.10.2023
3 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
17:23 03.10.2023
4 "Монахинята"
17:27 03.10.2023
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