Страх тресе мрежата: "Монахинята" сложи емблемата на ЦСКА (ВИДЕО)

ЦСКА нанесе първа загуба на Локомотив Пловдив за сезона в ефбет Лига.

"Червените" ликуваха на "Лаута". В предишното си гостуване ЦСКА пък победи Ботев Пловдив на "Христо Ботев".

В ЦСКА показаха любопитно чувство за хумор. Те споделиха в ТикТок видео, на което майка и дъщеря са смразени от страх при вида на хорър-персонажа "Монахинята".

Уловката е, че "Монахинята" е с емблемата на ЦСКА. Едва ли от Ботев и Локо ще се обидят на "червените", защото явно става въпрос за чувство за хумор... или пък може би не:

@cskasofiafc Две победи в Пловдив за една седмица! 😎 Две победи в Пловдив за една седмица! 😎 #cskasofia ♬ original sound - CSKA Sofia FC