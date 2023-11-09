ЦСКА напред за Купата

ЦСКА победи Черноморец Балчик като гост в мач от 1/16-финалите на турнира за Купата на България по футбол.

Домакините достигнаха до тази фаза след успех над Металург Перник като гост с 1:0.

Треньорът на ЦСКА Нестор Ел Маестро избра амбициозен стартов състав:

ЦСКА: 25. Димитър Евтимов, 3. Сайней Санянг, 19. Иван Турицов, 22. Енес Махмутович, 13. Браян Кордоба, 21. Амос Юга (К), 14. Тобиас Хайнц, 17. Емануел Шакич, 8. Станисалв Шопов. 30. Данило Асприлия, 9. Дюкенс Назон

Данило Асприля реализира във 2-ата и 42-ата минута, Джонатан Линдсет в 89-ата минута оформи крайното 3:0 в мача за "армейците", които продължават към осминафиналите.

Фенове на ЦСКА пък отново изразиха позиция срещу Борислав Михайлов като президент на БФС.