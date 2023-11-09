ЦСКА напред за Купата

ЦСКА победи Черноморец Балчик като гост в мач от 1/16-финалите на турнира за Купата на България по футбол.
Домакините достигнаха до тази фаза след успех над Металург Перник като гост с 1:0.
Треньорът на ЦСКА Нестор Ел Маестро избра амбициозен стартов състав:
ЦСКА: 25. Димитър Евтимов, 3. Сайней Санянг, 19. Иван Турицов, 22. Енес Махмутович, 13. Браян Кордоба, 21. Амос Юга (К), 14. Тобиас Хайнц, 17. Емануел Шакич, 8. Станисалв Шопов. 30. Данило Асприлия, 9. Дюкенс Назон
Данило Асприля реализира във 2-ата и 42-ата минута, Джонатан Линдсет в 89-ата минута оформи крайното 3:0 в мача за "армейците", които продължават към осминафиналите.
Фенове на ЦСКА пък отново изразиха позиция срещу Борислав Михайлов като президент на БФС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #3
19:41 09.11.2023
2 Вальо Глухия
Коментиран от #4, #7, #9
19:42 09.11.2023
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #2 от "Вальо Глухия":Моля Леко с Подигравките Никой Нее Застрахован от Глухота инсулт инфаркт
господин
ХУЛИГАНИН
19:48 09.11.2023
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Вие
До коментар #2 от "Вальо Глухия":ВСИЧКО СЕ ВРЪЩА
Коментиран от #8
19:53 09.11.2023
8 Разкрит
До коментар #7 от "Вие":Наведи се бате. Да го върна
Коментиран от #10
19:55 09.11.2023
9 АЛИ ТУРЧИНА
До коментар #2 от "Вальо Глухия":КОЗЛОДУЙСКИ ОЛИГОФРЕН
19:56 09.11.2023
10 до Разкрит
До коментар #8 от "Разкрит":Моля Ви защо ме подигравате с инсулт инфаркт и глухота съм Много Сте Жесток
ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
ОРИГИНАЛ
Коментиран от #11
20:08 09.11.2023
11 Разкрит
До коментар #10 от "до Разкрит":Щото си бооклук бе, какво защо?
20:24 09.11.2023