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ЦСКА напред за Купата

9 Ноември, 2023 19:33 482 11

ЦСКА напред за Купата

  • футбол

3:0 за гранда

ЦСКА напред за Купата - 1
Снимка: Факти
Тервел Илиев Тервел Илиев

ЦСКА победи Черноморец Балчик като гост в мач от 1/16-финалите на турнира за Купата на България по футбол.

Домакините достигнаха до тази фаза след успех над Металург Перник като гост с 1:0.

Треньорът на ЦСКА Нестор Ел Маестро избра амбициозен стартов състав:

ЦСКА: 25. Димитър Евтимов, 3. Сайней Санянг, 19. Иван Турицов, 22. Енес Махмутович, 13. Браян Кордоба, 21. Амос Юга (К), 14. Тобиас Хайнц, 17. Емануел Шакич, 8. Станисалв Шопов. 30. Данило Асприлия, 9. Дюкенс Назон

Данило Асприля реализира във 2-ата и 42-ата минута, Джонатан Линдсет в 89-ата минута оформи крайното 3:0 в мача за "армейците", които продължават към осминафиналите.

Фенове на ЦСКА пък отново изразиха позиция срещу Борислав Михайлов като президент на БФС.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    5 4 Отговор
    Честито

    Коментиран от #3

    19:41 09.11.2023

  • 2 Вальо Глухия

    4 2 Отговор
    Браво Зеленчукопроизводители, Браво!

    Коментиран от #4, #7, #9

    19:42 09.11.2023

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Вальо Глухия":

    Моля Леко с Подигравките Никой Нее Застрахован от Глухота инсулт инфаркт
    господин
    ХУЛИГАНИН

    19:48 09.11.2023

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Вие

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Вальо Глухия":

    ВСИЧКО СЕ ВРЪЩА

    Коментиран от #8

    19:53 09.11.2023

  • 8 Разкрит

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Вие":

    Наведи се бате. Да го върна

    Коментиран от #10

    19:55 09.11.2023

  • 9 АЛИ ТУРЧИНА

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вальо Глухия":

    КОЗЛОДУЙСКИ ОЛИГОФРЕН

    19:56 09.11.2023

  • 10 до Разкрит

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "Разкрит":

    Моля Ви защо ме подигравате с инсулт инфаркт и глухота съм Много Сте Жесток
    ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
    ОРИГИНАЛ

    Коментиран от #11

    20:08 09.11.2023

  • 11 Разкрит

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "до Разкрит":

    Щото си бооклук бе, какво защо?

    20:24 09.11.2023

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