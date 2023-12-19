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"Ако това стане, излизам чисто гол по телевизията"

19 Декември, 2023 16:33 744 4

"Ако това стане, излизам чисто гол по телевизията"

  • футбол

Бивш нападател е смелчага и може би скрит ексхибиционист

"Ако това стане, излизам чисто гол по телевизията" - 1
Снимка: Instagram
Тервел Илиев Тервел Илиев

Бившият футболист на ПСЖ и сегашен тв коментатор Омар да Фонсека направи нестандартно изказване. Той бе нападател. Бившият футболист е на 64 години.

ПСЖ ще премери сили с Реал Сосиедад в 1/8-финалите на Шампионска лига, Фонсека пък отсече:

"Страхотен жребий за нас. Ако не продължим напред, ще бъде истински футболен провал. Готов съм да рискувам и предлагам облог. Ако отпаднем, ще се появя чисто гол по телевизията", каза Омар да Фонсека, той е аржентинец.


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    На кой му пука дали е облечен или не в главата няма НИЩО !!!

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  • 2 Искра Фидосова

    3 0 Отговор
    Ако Б.Борисов стане министър-председател аз ,Цецка Цачева, ПКП ще се съблечем голи .

    16:44 19.12.2023

  • 3 тренер

    3 0 Отговор
    Айде нема нужда от сбръчкани чучури😂

    16:44 19.12.2023

  • 4 КОЙ НА Г 4🐴

    2 0 Отговор
    В ШАХ И МАТА...КОГА

    16:45 19.12.2023

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