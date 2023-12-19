"Ако това стане, излизам чисто гол по телевизията"

Бившият футболист на ПСЖ и сегашен тв коментатор Омар да Фонсека направи нестандартно изказване. Той бе нападател. Бившият футболист е на 64 години.

ПСЖ ще премери сили с Реал Сосиедад в 1/8-финалите на Шампионска лига, Фонсека пък отсече:

"Страхотен жребий за нас. Ако не продължим напред, ще бъде истински футболен провал. Готов съм да рискувам и предлагам облог. Ако отпаднем, ще се появя чисто гол по телевизията", каза Омар да Фонсека, той е аржентинец.