Новини
България »
Столичният общински съвет даде ход на процедурите за лифтовете на Витоша

Столичният общински съвет даде ход на процедурите за лифтовете на Витоша

20 Август, 2026 14:19 766 8

  • сос-
  • лифтове-
  • витоша

СОС прие повторно решенията за изработване на подробни устройствени планове за въжените линии „Княжево - Копитото“ и “Алеко I”

Столичният общински съвет даде ход на процедурите за лифтовете на Витоша - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столичният общински съвет прие повторно решенията за изработване на подробни устройствени планове за два от ключовите лифтови обекта на Витоша – „Княжево - Копитото“ и „Алеко 1“. Решенията, внесени по доклад на заместник-кмета на Столична община по градско планиране и развитие Любомир Георгиев, бяха гласувани днес на извънредното заседание на СОС, свикано след като областният управител ги върна за ново обсъждане.

Заседанието беше проведено в рамките на законовия срок, за да не бъде допълнително забавяна процедурата за лифтовете, чието възстановяване софиянци очакват от десетилетия.

„Направихме това, което се очаква от нас – спазихме закона и свикахме извънредно заседание. Общинските съветници подходиха отговорно, защото София чака тези лифтове да заработят от десетилетия. Нашата работа е да движим процедурата напред, а не да търсим причини тя да бъде спирана“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Той подчерта, че Столичната община очаква всички институции да работят в една посока, когато става дума за интереса на гражданите и бъдещето на Витоша.

Решенията на СОС не означават изграждане на лифтовете. Те дават възможност да продължат процедурите по устройствено планиране, които са необходима предпоставка за последващото проектиране и реализация на проектите.

Ако и след повторното приемане на решенията областният управител реши да ги обжалва, процедурата ще бъде блокирана и ще бъде прехвърлена в съдебна процедура. Това означава ново забавяне, което може да продължи поне година и половина, а през този период Столичната община няма да може да предприема следващите действия по процедурата. За гражданите това означава още време без реален напредък по възстановяването на лифтовете на Витоша.

„Призоваваме към съвместна работа и обединяване на усилията, а не към политическо противопоставяне и съдебни битки. София има нужда от институции, които решават проблемите, а не ги прехвърлят една към друга. Сега е моментът да направим необходимото, за да може процедурата да продължи“, допълни Терзиев.

За Столичната община възстановяването и модернизирането на лифтовете е част от по-широката политика за Витоша - подобряване на достъпа до планината, създаване на по-добри условия за спорт и туризъм през цялата година. До момента именно тя е единствената институция, която предприе конкретни стъпки за задвижването на този процес.

Столичната община ще продължи да работи за възстановяването и развитието на лифтовата инфраструктура на Витоша и остава в готовност да съдейства на всички институции, от които зависи решаването на проблема.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така и така ше има лифтове

    4 3 Отговор
    А молове ше има ли в планината 😅😅😅😅

    14:23 20.08.2026

  • 2 Гост

    4 4 Отговор
    Спирайте всички лифтове, достъп с коли, че само диваци се качват горе и толкова мизерия няма никъде

    Коментиран от #8

    14:26 20.08.2026

  • 3 Очевидно

    3 2 Отговор
    Кметът не иска да принуди Цеко да възстанови лифтовете, просто иска да го обслужи и да му подари Витоша.

    14:52 20.08.2026

  • 4 Урко

    6 1 Отговор
    Поредна хранилка за Тома Белев и еко мафиоти като него се очертава тая работа. Сега ще почне да ги обжалва години наред и ще иска пари под една или друга форма за да спре делата. Това му е запазената марка

    14:54 20.08.2026

  • 5 оня

    4 1 Отговор
    Лифтовете са в ръчичките на цеко минев,които(лифтовете) са там защото един кмет с прякор “тиквата“ му ги продаде за без пари,за да финансира избора му за премиер.Подозирам че има някаква далавера,защото-как общината ще въстановява частна собственост с държавни средства,а ако е така далаверата е много голяма.

    14:58 20.08.2026

  • 6 12...34

    1 0 Отговор
    След 3 г.ще има решение да или не

    15:41 20.08.2026

  • 7 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор
    При ТАТО никой не смееше да обжалва.

    15:58 20.08.2026

  • 8 Защо нямаше диваци

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    преди 38 години?

    "Диваци и варвари в България са само фашистите, г-н Председател. Но в коя държава фашистите не са диваци и варвари?"

    Георги Димитров на Лайпцигския процес през 1933 г. в защитната си реч пред Германския съд на Третия райх.

    16:19 20.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове