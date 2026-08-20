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Три американски разузнавателни самолета са действали край Калининград

Три американски разузнавателни самолета са действали край Калининград

20 Август, 2026 14:26 1 541 37

  • сащ-
  • разузнавателен самолет-
  • калининград

Мисиите са били под контрола на САЩ, а не на НАТО, съобщава The War Zone

Три американски разузнавателни самолета са действали край Калининград - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Три американски разузнавателни самолета са извършвали едновременно операции в района на руския Калининградски анклав, съобщава The War Zone (TWZ), позовавайки се на източник от НАТО, предава Фокус.

Активността е регистрирана на 18 август, когато в района са действали новият самолет за радиоелектронна борба EA-37B Compass Call, самолетът за далечно радиолокационно откриване E-3 AWACS и малкият разузнавателен самолет ARTEMIS II.

Според информацията на TWZ операциите са имали съюзна основа, но са се осъществявали под американски контрол, а не като мисия на НАТО.

EA-37B Compass Call е бил забелязан за първи път в небето в близост до Калининград. Самолетът е прекарал около два часа над Полша, след което е продължил участието си в операцията. По данни на източник от полските въоръжени сили машината е пристигнала в полската авиобаза Повидз от Гърция.

EA-37B е специализиран в радиоелектронната борба и е предназначен за заглушаване и нарушаване на комуникационни и други електронни системи.

В операцията са участвали и норвежки изтребители, както и полски сухопътни сили, съобщава TWZ, позовавайки се на представител на НАТО Марти О’Донъл.

Не са предоставени допълнителни подробности за конкретните задачи на американските самолети. Причините за едновременната им активност в района също не са официално посочени.

Калининград е стратегически руски анклав между Полша и Литва и има важно военно значение за Москва. Засиленото разузнавателно и военно присъствие на САЩ и съюзниците им в района се наблюдава на фона на продължаващото напрежение между Русия и НАТО по източния фланг на Алианса.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Научете се бре

    21 44 Отговор
    Нарича се Кьонигсберг.

    Коментиран от #3, #5, #30

    14:27 20.08.2026

  • 2 Пич

    40 10 Отговор
    Работа е ясна!!!
    Следели са отвисоко колко американски солджъри сепосирати от страх и вдигат бунтове по самолетоносачи и други гемийки!!!

    Коментиран от #20

    14:30 20.08.2026

  • 3 Някой

    46 13 Отговор

    До коментар #1 от "Научете се бре":

    Наричало се е Кьонигсбер. В миналото. Сега се нарича Калининград. Четете я тази история, бе!

    14:31 20.08.2026

  • 4 Скоро

    13 40 Отговор
    ще е Кьонингсберг!

    Коментиран от #10, #33

    14:34 20.08.2026

  • 5 То в РФ

    7 33 Отговор

    До коментар #1 от "Научете се бре":

    няма един руски град!

    Коментиран от #9

    14:35 20.08.2026

  • 6 Сатана Z

    30 6 Отговор
    Краварите насъскват 4тия райх , Европа,да нападне Калининград

    14:35 20.08.2026

  • 7 А един руски

    20 6 Отговор
    мина над Безмер !

    14:36 20.08.2026

  • 8 Абе

    7 26 Отговор
    Нищо толкова особено, а просто ангажиране на вече ограничените възможности на ПВО на Русия по всички възможни места с цел да се улеснят ударите на Украйна дълбоко в руската територия

    Коментиран от #13

    14:40 20.08.2026

  • 9 Киев е Руски град

    26 6 Отговор

    До коментар #5 от "То в РФ":

    Стенно окупиран от нацистите от 404

    14:40 20.08.2026

  • 10 Скоро

    19 2 Отговор

    До коментар #4 от "Скоро":

    Си на фронта на Зеленски и ставаш на тор

    14:40 20.08.2026

  • 11 Русия брани традиционните ценности

    8 26 Отговор
    Защо тогава Русия води световните класации за разводи и целият им политически елит крие извънбрачни деца в прогнилият запад?

    Коментиран от #14, #16, #17

    14:41 20.08.2026

  • 12 Боруна Лом

    24 3 Отговор
    КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА БЪДАТ СВАЛЕНИ!

    14:41 20.08.2026

  • 13 Само че

    18 4 Отговор

    До коментар #8 от "Абе":

    Фламинго отиде на кино а дрончетата нанасят малки повреди

    Коментиран от #18, #19

    14:42 20.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Бай Тръмпата

    16 3 Отговор
    Си търси белята

    14:44 20.08.2026

  • 16 Да бе, да

    7 15 Отговор

    До коментар #11 от "Русия брани традиционните ценности":

    Да и таковам и ценностите. Да избиват сумати хора само заради егото на Путлер.

    14:44 20.08.2026

  • 17 Селям Алейком

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "Русия брани традиционните ценности":

    Как спа

    14:45 20.08.2026

  • 18 Умрела британия

    11 3 Отговор

    До коментар #13 от "Само че":

    И тя ще иде на кино

    14:46 20.08.2026

  • 19 Така, така

    5 13 Отговор

    До коментар #13 от "Само че":

    Затова неска деня ми започна с прекса кииометрична опашка за гориво от Москва. Който не помни и в края на СИВ и СССР беше същата работа. Нещата определено са по план, но той явно не е на кремълския могоходов гном

    14:49 20.08.2026

  • 20 Псулер мозъка

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Имат право. Щом са американски.

    14:49 20.08.2026

  • 21 Сатана Z

    10 1 Отговор
    А где Абрахам Линкълн?

    Коментиран от #32

    14:50 20.08.2026

  • 22 Къв е проблема

    4 14 Отговор
    Американците били кръжали около немския град Кьонигсбер ,временно заграбен от Zпримати.

    Коментиран от #28

    14:51 20.08.2026

  • 23 Иначе казано

    15 3 Отговор
    За броени години сащ загубиха 3 войни - в укра срещу Русия, в Близкия изток срещу Иран и икономическата срещу Китай. Бездарието и омразата на сащ срещу опонентите им разрушават самите сащ.

    Коментиран от #24

    14:53 20.08.2026

  • 24 ФАКТ

    1 5 Отговор

    До коментар #23 от "Иначе казано":

    Нещо си си загубил антипсихотиците

    14:55 20.08.2026

  • 25 Първо

    9 1 Отговор
    Бунт на Абрахам Линкълн, после в сша.

    Коментиран от #27

    14:56 20.08.2026

  • 26 Ъъъ

    2 5 Отговор
    "В операцията са участвали и норвежки изтребители, както и полски сухопътни сили, съобщава TWZ, позовавайки се на представител на НАТО Марти О’Донъл."

    Ей, най-накрая се престрашиха. От колко време чакаме този момент.... То иначе до сблъсък НАТО-Русия няма да се стигне.... Дано да настъпят мотиката.... Сега ще ме карат да се запасявам с повече пуканки.... 😁

    15:02 20.08.2026

  • 27 Абе

    2 11 Отговор

    До коментар #25 от "Първо":

    Само да не се окаже, че бунта ще е в Москва и руснаците ще серазправи с кремълския режим и Путлер. Вече се колят с ножове по опашки за гориво колко му е да насочат гнева си към пречината за проблемите им

    15:05 20.08.2026

  • 28 Така ли?

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Къв е проблема":

    Ти коригираш Ялта? И резултата от ВСВ? Я виж какъв е цветът на гащите ти.

    15:10 20.08.2026

  • 29 Сарьожът

    6 1 Отговор
    Полските духопътни сили са осигурявали тяга на самолетите - тикали са яко ,а пилотите са бръмчали

    15:10 20.08.2026

  • 30 Сарьожът

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Научете се бре":

    Последно ?

    15:13 20.08.2026

  • 31 руската мечка

    0 5 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    15:21 20.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Аха

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Скоро":

    Гладна кокошка,просо сънува.
    Ма нищо,продължавай да мечтаеш,безплатно е.

    15:36 20.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Дядо дръмпир уточнява!

    0 2 Отговор
    Калининград бивш-кьонигсберг е мястото където се засичат просиянските с натовските оръжия.истината е ,че от там към балтийските държави имаше целенасочени диверсии и нато отговори с прелитане на над 35 самолета ежедневно.тези самолети не са само радиолокационни ,а са бойни самолети Ф35!

    Коментиран от #36

    15:41 20.08.2026

  • 36 Фройд

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Дядо дръмпир уточнява!":

    Браво, още една победа! Още една спряна война и още един мир! А кой ще се лекува?

    15:50 20.08.2026

  • 37 факуса

    0 0 Отговор
    ха ха обикалят ама отдалеч говедата,треска ги тресе

    16:10 20.08.2026