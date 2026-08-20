Три американски разузнавателни самолета са действали край Калининград

Три американски разузнавателни самолета са извършвали едновременно операции в района на руския Калининградски анклав, съобщава The War Zone (TWZ), позовавайки се на източник от НАТО, предава Фокус.

Активността е регистрирана на 18 август, когато в района са действали новият самолет за радиоелектронна борба EA-37B Compass Call, самолетът за далечно радиолокационно откриване E-3 AWACS и малкият разузнавателен самолет ARTEMIS II.

Според информацията на TWZ операциите са имали съюзна основа, но са се осъществявали под американски контрол, а не като мисия на НАТО.

EA-37B Compass Call е бил забелязан за първи път в небето в близост до Калининград. Самолетът е прекарал около два часа над Полша, след което е продължил участието си в операцията. По данни на източник от полските въоръжени сили машината е пристигнала в полската авиобаза Повидз от Гърция.

EA-37B е специализиран в радиоелектронната борба и е предназначен за заглушаване и нарушаване на комуникационни и други електронни системи.

В операцията са участвали и норвежки изтребители, както и полски сухопътни сили, съобщава TWZ, позовавайки се на представител на НАТО Марти О’Донъл.

Не са предоставени допълнителни подробности за конкретните задачи на американските самолети. Причините за едновременната им активност в района също не са официално посочени.

Калининград е стратегически руски анклав между Полша и Литва и има важно военно значение за Москва. Засиленото разузнавателно и военно присъствие на САЩ и съюзниците им в района се наблюдава на фона на продължаващото напрежение между Русия и НАТО по източния фланг на Алианса.