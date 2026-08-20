Три американски разузнавателни самолета са действали край Калининград

Три американски разузнавателни самолета са извършвали едновременно операции в района на руския Калининградски анклав, съобщава The War Zone (TWZ), позовавайки се на източник от НАТО, предава Фокус.
Активността е регистрирана на 18 август, когато в района са действали новият самолет за радиоелектронна борба EA-37B Compass Call, самолетът за далечно радиолокационно откриване E-3 AWACS и малкият разузнавателен самолет ARTEMIS II.
Според информацията на TWZ операциите са имали съюзна основа, но са се осъществявали под американски контрол, а не като мисия на НАТО.
EA-37B Compass Call е бил забелязан за първи път в небето в близост до Калининград. Самолетът е прекарал около два часа над Полша, след което е продължил участието си в операцията. По данни на източник от полските въоръжени сили машината е пристигнала в полската авиобаза Повидз от Гърция.
EA-37B е специализиран в радиоелектронната борба и е предназначен за заглушаване и нарушаване на комуникационни и други електронни системи.
В операцията са участвали и норвежки изтребители, както и полски сухопътни сили, съобщава TWZ, позовавайки се на представител на НАТО Марти О’Донъл.
Не са предоставени допълнителни подробности за конкретните задачи на американските самолети. Причините за едновременната им активност в района също не са официално посочени.
Калининград е стратегически руски анклав между Полша и Литва и има важно военно значение за Москва. Засиленото разузнавателно и военно присъствие на САЩ и съюзниците им в района се наблюдава на фона на продължаващото напрежение между Русия и НАТО по източния фланг на Алианса.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Научете се бре
Коментиран от #3, #5, #30
14:27 20.08.2026
2 Пич
Следели са отвисоко колко американски солджъри сепосирати от страх и вдигат бунтове по самолетоносачи и други гемийки!!!
Коментиран от #20
14:30 20.08.2026
3 Някой
До коментар #1 от "Научете се бре":Наричало се е Кьонигсбер. В миналото. Сега се нарича Калининград. Четете я тази история, бе!
14:31 20.08.2026
4 Скоро
Коментиран от #10, #33
14:34 20.08.2026
5 То в РФ
До коментар #1 от "Научете се бре":няма един руски град!
Коментиран от #9
14:35 20.08.2026
6 Сатана Z
14:35 20.08.2026
7 А един руски
14:36 20.08.2026
8 Абе
Коментиран от #13
14:40 20.08.2026
9 Киев е Руски град
До коментар #5 от "То в РФ":Стенно окупиран от нацистите от 404
14:40 20.08.2026
10 Скоро
До коментар #4 от "Скоро":Си на фронта на Зеленски и ставаш на тор
14:40 20.08.2026
11 Русия брани традиционните ценности
Коментиран от #14, #16, #17
14:41 20.08.2026
12 Боруна Лом
14:41 20.08.2026
13 Само че
До коментар #8 от "Абе":Фламинго отиде на кино а дрончетата нанасят малки повреди
Коментиран от #18, #19
14:42 20.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Бай Тръмпата
14:44 20.08.2026
16 Да бе, да
До коментар #11 от "Русия брани традиционните ценности":Да и таковам и ценностите. Да избиват сумати хора само заради егото на Путлер.
14:44 20.08.2026
17 Селям Алейком
До коментар #11 от "Русия брани традиционните ценности":Как спа
14:45 20.08.2026
18 Умрела британия
До коментар #13 от "Само че":И тя ще иде на кино
14:46 20.08.2026
19 Така, така
До коментар #13 от "Само че":Затова неска деня ми започна с прекса кииометрична опашка за гориво от Москва. Който не помни и в края на СИВ и СССР беше същата работа. Нещата определено са по план, но той явно не е на кремълския могоходов гном
14:49 20.08.2026
20 Псулер мозъка
До коментар #2 от "Пич":Имат право. Щом са американски.
14:49 20.08.2026
21 Сатана Z
Коментиран от #32
14:50 20.08.2026
22 Къв е проблема
Коментиран от #28
14:51 20.08.2026
23 Иначе казано
Коментиран от #24
14:53 20.08.2026
24 ФАКТ
До коментар #23 от "Иначе казано":Нещо си си загубил антипсихотиците
14:55 20.08.2026
25 Първо
Коментиран от #27
14:56 20.08.2026
26 Ъъъ
Ей, най-накрая се престрашиха. От колко време чакаме този момент.... То иначе до сблъсък НАТО-Русия няма да се стигне.... Дано да настъпят мотиката.... Сега ще ме карат да се запасявам с повече пуканки.... 😁
15:02 20.08.2026
27 Абе
До коментар #25 от "Първо":Само да не се окаже, че бунта ще е в Москва и руснаците ще серазправи с кремълския режим и Путлер. Вече се колят с ножове по опашки за гориво колко му е да насочат гнева си към пречината за проблемите им
15:05 20.08.2026
28 Така ли?
До коментар #22 от "Къв е проблема":Ти коригираш Ялта? И резултата от ВСВ? Я виж какъв е цветът на гащите ти.
15:10 20.08.2026
29 Сарьожът
15:10 20.08.2026
30 Сарьожът
До коментар #1 от "Научете се бре":Последно ?
15:13 20.08.2026
31 руската мечка
15:21 20.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Аха
До коментар #4 от "Скоро":Гладна кокошка,просо сънува.
Ма нищо,продължавай да мечтаеш,безплатно е.
15:36 20.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Дядо дръмпир уточнява!
Коментиран от #36
15:41 20.08.2026
36 Фройд
До коментар #35 от "Дядо дръмпир уточнява!":Браво, още една победа! Още една спряна война и още един мир! А кой ще се лекува?
15:50 20.08.2026
37 факуса
16:10 20.08.2026