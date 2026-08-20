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Пост Малоун се върна при бившата си и ѝ предложи брак (ВИДЕО+СНИМКИ)

Пост Малоун се върна при бившата си и ѝ предложи брак (ВИДЕО+СНИМКИ)

20 Август, 2026 14:31 832 4

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  • бивша

Видеа от евентуален годеж се разпространиха в мрежата

Пост Малоун се върна при бившата си и ѝ предложи брак (ВИДЕО+СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският рапър и певец Пост Малоун и стилистката Кристи Лий отново са заедно и изглежда вече са сгодени, макар през 2025 г. да сложиха край на връзката си.

Новината стана публична чрез снимки и видеа, споделени в социалните мрежи от приятелка на Кристи Лий. На кадрите тя позира с голям диамантен пръстен на безименния пръст, бял воал и лента с надпис „Bride to Be“. На други видеа двамата се целуват по време на празненство, което допълнително подсили съобщенията за годеж.

Към момента нито Пост Малоун, чието истинско име е Остин Ричард Пост, нито Кристи Лий са обявили лично годежа в официалните си профили. Представителите на музиканта също не са направили публично изявление, но няколко американски медии вече съобщават за предстоящата сватба.

31-годишният Пост Малоун и Кристи Лий бяха свързани за първи път в началото на 2025 г. След това двамата бяха заснети заедно по време на романтични пътувания, включително в Париж. През юни същата година обаче се появи информация, че са се разделили след няколко месеца връзка.

Появата им заедно сега показва, че отношенията са били възстановени далеч от общественото внимание.

Преди Кристи Лий изпълнителят на „Circles“ и „Sunflower“ беше сгоден за Хи Сун „Джейми“ Парк, с която има дъщеря, родена през 2022 г. Пост Малоун винаги е пазил детето си далеч от публичността и дори не е разкривал официално името ѝ.

След раздялата между Пост Малоун и Джейми Парк през 2024 г. двамата влязоха в съдебен спор за попечителството. През април 2025 г. Парк поиска физическо попечителство в Калифорния, докато музикантът водеше паралелна процедура в Юта.

Спорът приключи през ноември 2025 г., когато страните постигнаха споразумение по въпросите за попечителството, времето с детето и издръжката. Конкретните условия остават поверителни.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аоо!

    3 0 Отговор
    Жената е хубава, ама тоя голям грозник бе!
    Въпреки това, желая им щастие!

    14:35 20.08.2026

  • 2 a ти събке кога

    2 0 Отговор
    се върна при бившия си и да ти предложи брак

    14:45 20.08.2026

  • 3 Aлфа Вълкът

    0 0 Отговор
    Тоя как още е жив е енигма.

    15:09 20.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.