Прокуратурата разследва нарушения при „Хемус“ и Северната скоростна тангента

Софийската градска прокуратура започна две отделни разследвания за възможни нарушения при изграждането на Лот 4 на автомагистрала „Хемус“ и Северната скоростна тангента.
По случая с „Хемус“ прокуратурата проверява дали длъжностни лица са положили необходимата грижа при управлението и контрола на възложената работа и дали от действията им са настъпили значителни финансови щети за държавното дружество „Автомагистрали“.
Второто разследване е свързано със Северната скоростна тангента. Там ще се проверява дали при приемането на обекта има разминаване между договореното и реално изпълненото – конкретно при дебелината на асфалтовата настилка и бетоновата стабилизация.
Разследващите ще проверят как са били избрани изпълнителите, имало ли е нарушения при процедурите, как са разходвани средствата и дали направените плащания са били основателни.
Под лупа ще бъдат следени и действията на служители от „Автомагистрали“, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“. Ще се изяснява кой е отговарял за документацията, приемането на строителните дейности, остойностяването им и плащанията.
И двете разследвания са възложени на следователи от Софийската градска прокуратура. Предстои да бъдат разпитани множество свидетели, да бъде събрана и анализирана цялата документация по двата проекта и да бъдат назначени експертизи, които да установят дали действително има нарушения и какви са евентуалните щети.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ШЕФА
14:21 20.08.2026
2 Варна
Коментиран от #7
14:24 20.08.2026
3 Анонимен
Коментиран от #4
14:29 20.08.2026
4 Коментар
До коментар #3 от "Анонимен":Ти глей сега какво идва.
Предстоят 4 години неграмотно управление.
Справка - бюджет 2026
14:36 20.08.2026
5 Анонимен
Коментиран от #8
14:40 20.08.2026
6 АГАТ а Кристи
След Техномаркет до мола - Черно море ТРИ бала вълнение.
Нали кръстовището със Самоковско щеше да е на три нива ???
Ако не знаете какво е кола връз кола, елате да видите на това кръстовище.
Чии гуши станаха като на пеликани след преяждане
14:42 20.08.2026
7 ЦК на БКП
До коментар #2 от "Варна":Толупа е дребна риба в сравнение на БОТАШОВ.
Първия краде на дребно, втория от раз и с десетки пъти повече.
14:47 20.08.2026
8 Да допълня питането
До коментар #5 от "Анонимен":Кой вика остаФка декември, и защо сега не протестират, въпреки че им бръкнаха в джоба
15:22 20.08.2026