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Прокуратурата разследва нарушения при „Хемус“ и Северната скоростна тангента

Прокуратурата разследва нарушения при „Хемус“ и Северната скоростна тангента

20 Август, 2026 14:16 945 8

  • прокуратура-
  • разследване-
  • злоупотреби-
  • ам хемус-
  • северна скоростна тангента

Разследващите ще проверят как са били избрани изпълнителите, имало ли е нарушения при процедурите, как са разходвани средствата

Прокуратурата разследва нарушения при „Хемус“ и Северната скоростна тангента - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийската градска прокуратура започна две отделни разследвания за възможни нарушения при изграждането на Лот 4 на автомагистрала „Хемус“ и Северната скоростна тангента.

По случая с „Хемус“ прокуратурата проверява дали длъжностни лица са положили необходимата грижа при управлението и контрола на възложената работа и дали от действията им са настъпили значителни финансови щети за държавното дружество „Автомагистрали“.

Второто разследване е свързано със Северната скоростна тангента. Там ще се проверява дали при приемането на обекта има разминаване между договореното и реално изпълненото – конкретно при дебелината на асфалтовата настилка и бетоновата стабилизация.

Разследващите ще проверят как са били избрани изпълнителите, имало ли е нарушения при процедурите, как са разходвани средствата и дали направените плащания са били основателни.

Под лупа ще бъдат следени и действията на служители от „Автомагистрали“, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“. Ще се изяснява кой е отговарял за документацията, приемането на строителните дейности, остойностяването им и плащанията.

И двете разследвания са възложени на следователи от Софийската градска прокуратура. Предстои да бъдат разпитани множество свидетели, да бъде събрана и анализирана цялата документация по двата проекта и да бъдат назначени експертизи, които да установят дали действително има нарушения и какви са евентуалните щети.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ШЕФА

    10 1 Отговор
    Ами че те ако ги разследват Тиквонии Банкянски и Прасчо вече трябва да са в почивна станция Гм.Димитров - Следствен арест !!!!!!!!!!!!!!!!!! Ама НЕ,разследват кой е минал на червено !!!!

    14:21 20.08.2026

  • 2 Варна

    5 1 Отговор
    Няма корупционно престъпление извършено в България през последните 20 г. в което да няма пръст престъпника Тулупа , но Румен Боташа го пази !

    Коментиран от #7

    14:24 20.08.2026

  • 3 Анонимен

    8 2 Отговор
    5 години застой 5 години лъжи 5 години шарлатания 5 години саботажи 5 години грабежи 5 години Хемус е в застой Защо това не се разследва 5 години нон стоп избори и пари отишли в нечии сметки защо това не се,разследва

    Коментиран от #4

    14:29 20.08.2026

  • 4 Коментар

    4 6 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Ти глей сега какво идва.

    Предстоят 4 години неграмотно управление.

    Справка - бюджет 2026

    14:36 20.08.2026

  • 5 Анонимен

    1 4 Отговор
    То вече е тук Счупени мадуровки това защо никой не го разследва Защо едни се смятат за господари и тотално се самозабравиха Хартията е в цяла Европа а тук ни се наложи диктат Защо

    Коментиран от #8

    14:40 20.08.2026

  • 6 АГАТ а Кристи

    3 2 Отговор
    И южната, и южната тангента !
    След Техномаркет до мола - Черно море ТРИ бала вълнение.
    Нали кръстовището със Самоковско щеше да е на три нива ???
    Ако не знаете какво е кола връз кола, елате да видите на това кръстовище.
    Чии гуши станаха като на пеликани след преяждане

    14:42 20.08.2026

  • 7 ЦК на БКП

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "Варна":

    Толупа е дребна риба в сравнение на БОТАШОВ.
    Първия краде на дребно, втория от раз и с десетки пъти повече.

    14:47 20.08.2026

  • 8 Да допълня питането

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    Кой вика остаФка декември, и защо сега не протестират, въпреки че им бръкнаха в джоба

    15:22 20.08.2026

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