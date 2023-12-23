11.20 Фрийстайл ски: Световна купа в Бакуриани, ски бабуни, двойки, мъже и жени Евроспорт 1
13.00 Тенис, световна лига МАХ Спорт 1
13.30 "Фрозиноне" - "Ювентус" Ринг
14.30 "Уест Хем" - "Манчестър Юнайтед" Диема спорт 2
14.30 "Лийдс" - "Ипсуич" Диема спорт
14.30 Колокрос: Световна купа в Антверп, жени Евроспорт 1
14.50 Сноуборд: Световна купа в Давос, паралелен гигантски слалом, мъже и жени Евроспорт 1
15.00 "Кремонезе" - "Модена" Нова спорт
15.00 Сноуборд, Световна купа БНТ 3
16.00 "Торино" - "Удинезе" МАХ Спорт 3
16.00 Колокрос: Световна купа в Антверп, мъже Евроспорт 1
17.00 "Тотнъм" - "Евъртън" Диема спорт 2
17.00 "Лутън" - "Нюкасъл" Диема спорт 3
17.00 "Нотингам" - "Борнемут" Диема спорт
17.00 "Фулъм" - "Бърнли" Нова спорт
17.15 "Атлетико" - "Севиля" МАХ Спорт 4
19.00 "Интер" - "Лече" МАХ Спорт 3
19.00 "Верона" - "Каляри" Ринг
19.00 Баскетбол, "Валенсия" - "Гранада" Нова спорт
19.00 Баскетбол, "Рилски спортист" - "Черноморец" МАХ Спорт 2
19.30 "Ливърпул" - "Арсенал" Диема спорт 2
19.30 НБА, "НЙ Никс" - "Милуоки" Диема спорт 3
19.30 Баскетбол, "Ховентуд" - "Реал" Диема спорт
20.00 "Ал Итихад" - "Ал Раид" МАХ Спорт 4
21.45 "Рома" - "Наполи" МАХ Спорт 3
21.45 Баскетбол, "Рио Бреоган" - "Обрадойро" Диема спорт
22.00 НХЛ, "Флорида" - "Вегас" МАХ Спорт 2
22.30 НБА, "ЛА Клипърс" - "Бостън" Диема спорт 3
23 Декември, 2023 09:00 260 0
Спортът по ТВ в събота (23 декември)
Ето какво може да гледаме днес
11.20 Фрийстайл ски: Световна купа в Бакуриани, ски бабуни, двойки, мъже и жени Евроспорт 1
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