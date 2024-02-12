Спортът по ТВ в понеделник (12 февруари)

14.00 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1
14.30 Снукър: Уелс оупън, първи кръг Евроспорт 1
15.30 Европейско първенство по вдигане на тежести Ринг
18.00 „Ал Рифа“ - „Ал Нахда“ Нова спорт
19.00 Баскетбол, ЦСКА - „Балкан“ МАХ Спорт 2
20.30 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1
21.00 Снукър: Уелс оупън, първи кръг Евроспорт 1
21.45 „Ювентус“ - „Удинезе“ Ринг
22.00 „Алмерия“ - „Атлетик“ МАХ Спорт 4
22.00 „Кристъл Палас“ - „Челси“ Диема спорт 2
22.00 „Валядолид“ - „Албасете“ МАХ Спорт 3
23.30 Тенис, турнир в Буенос Айрес МАХ Спорт 2
01.00 Тенис, турнир в Делрей Бийч МАХ Спорт 3
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА