Христо Стоичков официално дебютира като певец (ВИДЕО)

Футболната легенда Христо Стоичков официално дебютира като певец. Камата, Тони Димитрова и Братя Аргирови пуснаха клипа на общата си песен "Любов поне".
Във видеото има емблематични моменти от кариерата на Стоичков, както и кадри от ключови места в родния му Пловдив.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
Коментиран от #3
17:40 14.02.2024
2 Може
17:40 14.02.2024
3 ЕВРОНЮЗ
До коментар #1 от "Сталин":😂 😂 😂 Искам ги дует със Слави Трифонов
17:42 14.02.2024
4 Пенсионер ОСВ
То не са реклами за хазарт и разни други простотии..
Срам и позор...
17:43 14.02.2024
5 Клоун
17:46 14.02.2024
6 Божеее мили ,
17:47 14.02.2024
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Зизу
17:49 14.02.2024
9 Ко каза
17:49 14.02.2024
10 Орел
17:56 14.02.2024
11 Свободен
То не бяха марули, то не бяха бинго залагания, а сега ще се прави на циркаджия с пеене!
Ице, стани ТИР-аджия - мъжка професия, достойна и интересна!
Не се излагай с тия лесни пари, срамота е!
17:58 14.02.2024
12 Как
18:01 14.02.2024
13 Гоуст
18:02 14.02.2024
14 Нищо лично, но вече е прекалено
Коментиран от #16
18:02 14.02.2024
15 Йордан
18:09 14.02.2024
16 БАРС
До коментар #14 от "Нищо лично, но вече е прекалено":НАЙ ГЛУПАВ КОМЕНТАР КОЙТО УСПЯХ ДА ПРОЧЕТА ДНЕСКА.НО КАКЪВТО Е КОМЕНТАРА ТАКЪВ Е И НЕГОВИЯТ АВТОР
18:10 14.02.2024
17 Срамно
18:18 14.02.2024
18 Бегай !
18:26 14.02.2024
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Пффф
18:42 14.02.2024
21 ХАХАХА
18:56 14.02.2024
22 Този коментар е премахнат от модератор.