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Христо Стоичков официално дебютира като певец (ВИДЕО)

14 Февруари, 2024 17:38 703 22

Христо Стоичков официално дебютира като певец (ВИДЕО)

  • христо стоичков-
  • футбол-
  • песен

Във видеото има емблематични моменти от кариерата на Стоичков, както и кадри от ключови места в родния му Пловдив

Христо Стоичков официално дебютира като певец (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболната легенда Христо Стоичков официално дебютира като певец. Камата, Тони Димитрова и Братя Аргирови пуснаха клипа на общата си песен "Любов поне".

Във видеото има емблематични моменти от кариерата на Стоичков, както и кадри от ключови места в родния му Пловдив.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    19 4 Отговор
    Абе стига ни занимавахте с този примитивен цървул

    Коментиран от #3

    17:40 14.02.2024

  • 2 Може

    13 0 Отговор
    И артист да стане ,ако има кой да плаща

    17:40 14.02.2024

  • 3 ЕВРОНЮЗ

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    😂 😂 😂 Искам ги дует със Слави Трифонов

    17:42 14.02.2024

  • 4 Пенсионер ОСВ

    13 3 Отговор
    Ей този хасковски нагъл каун не може да ги нахрани неговите три мързеливи п..ли...
    То не са реклами за хазарт и разни други простотии..
    Срам и позор...

    17:43 14.02.2024

  • 5 Клоун

    6 3 Отговор
    Чавката успешно е изпила и малкото сиво под трите пера.

    17:46 14.02.2024

  • 6 Божеее мили ,

    8 2 Отговор
    резилът по хора ходи , не ходи по хората ! Наборите им нямат пари за аспирин , те им пеят !

    17:47 14.02.2024

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Зизу

    6 3 Отговор
    Браво Ице пееш като славейче

    17:49 14.02.2024

  • 9 Ко каза

    11 1 Отговор
    Ако иска и да свири все ми е тая.

    17:49 14.02.2024

  • 10 Орел

    6 2 Отговор
    Помислих, че ще пее с Дара (...бара) за гевреците.

    17:56 14.02.2024

  • 11 Свободен

    7 3 Отговор
    Не се хвана да изучи занаят, та на стари години стана за смях!
    То не бяха марули, то не бяха бинго залагания, а сега ще се прави на циркаджия с пеене!
    Ице, стани ТИР-аджия - мъжка професия, достойна и интересна!
    Не се излагай с тия лесни пари, срамота е!

    17:58 14.02.2024

  • 12 Как

    7 3 Отговор
    За пари ще пропее! Добър футболист но голям цървул!

    18:01 14.02.2024

  • 13 Гоуст

    3 2 Отговор
    Защо бе, Ице?

    18:02 14.02.2024

  • 14 Нищо лично, но вече е прекалено

    9 3 Отговор
    Очаквам всеки момент Стоичков освен по телевизията да се оттече и от чешмите и от казанчето в тоалетната.

    Коментиран от #16

    18:02 14.02.2024

  • 15 Йордан

    4 0 Отговор
    Защо се излагаш? Беше любим на милиони...

    18:09 14.02.2024

  • 16 БАРС

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Нищо лично, но вече е прекалено":

    НАЙ ГЛУПАВ КОМЕНТАР КОЙТО УСПЯХ ДА ПРОЧЕТА ДНЕСКА.НО КАКЪВТО Е КОМЕНТАРА ТАКЪВ Е И НЕГОВИЯТ АВТОР

    18:10 14.02.2024

  • 17 Срамно

    4 1 Отговор
    Той не работи ли в Кауфланд? Или беше почетен доктор на Пловдивския университет?

    18:18 14.02.2024

  • 18 Бегай !

    3 1 Отговор
    Този няма ли вече да го отпечатат и на тоалетна хартия ?

    18:26 14.02.2024

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пффф

    1 1 Отговор
    Б.а.с.и отвратителната песен. Естрадата е по-гнусна дори от чалгата!

    18:42 14.02.2024

  • 21 ХАХАХА

    0 0 Отговор
    Малиий много простотия ,каквото и да разказват ! Може да е бил добър футболиер както и останалите 3 певци ,ама е минало бешело и просто са досадни . Не знам защо се налагат стари ,изпели песента си индивиди.

    18:56 14.02.2024

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

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