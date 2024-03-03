Спортът по ТВ в неделя (3 март)

05.00 Тенис, турнир в Акапулко (финал) МАХ Спорт 1

10.50 Северна комбинация: Световна купа в Лахти, голяма шанца, мъже Евроспорт 1

12.00 Лека атлетика, Световно първенство в зала БНТ 3

12.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Квитфйел, супер Г, жени Евроспорт 1

12.30 Ски бягане: Световна купа в Лахти, спринт, мъже и жени Евроспорт 2

13.00 Баскетбол, „Рилски спортист“ - „Черноморец“ МАХ Спорт 2

13.15 „Аякс“ - „Утрехт“ МАХ Спорт 1

13.45 Биатлон: Световна купа в Холменколен, единична щафета, двойки Евроспорт 1

14.00 „Тулуза“ - „Ница“ Нова спорт

14.00 „Хартс“ - „Селтик“ Ринг

14.30 ЦСКА - „Берое“ Диема спорт

14.30 „Хамбургер“ - „Оснабрюк“ Диема спорт 3

14.45 Колоездене: Гран При на Монсер, мъже Евроспорт 2

14.50 Северна комбинация: Световна купа в Лахти, ски бягане на 10 км, мъже Евроспорт 1

15.00 „Виляреал“ - „Гранада“ МАХ Спорт 4

15.00 „Бърнли“ - „Борнемут“ Диема спорт 2

15.25 Волейбол, „Мария“ - „Дея Спорт“ БНТ 3

15.30 ПСВ „Айндховен“ - „Фейенорд“ МАХ Спорт 1

15.30 Биатлон: Световна купа в Холменколен, щафета, двойки Евроспорт 1

16.00 „Емполи“ - „Каляри“ МАХ Спорт 3

16.00 „Фрозиноне“ - „Лече“ Ринг

16.00 „Брест“ - „Льо Авър“ Нова спорт

16.10 Колоездене: Париж - Ница, първи етап, мъже Евроспорт 2

16.30 „Кьолн“ - „Байер“ Диема спорт 3

17.15 „Атлетико“ - „Бетис“ МАХ Спорт 4

17.00 „Лудогорец“ - ЦСКА 1948 Диема спорт

17.30 „Манчестър Сити“ - „Манчестър Юнайтед“ Диема спорт 2

18.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Аспен, слалом, първи манш, мъже Евроспорт 2, БНТ 3

18.05 „Рен“ - „Лориен“ Нова спорт

18.30 „Хофенхайм“ - „Вердер“ Диема спорт 3

18.30 Волейбол, „Монца“ - „Чистерна“ МАХ Спорт 1

19.00 „Аталанта“ - „Болоня“ МАХ Спорт 3

19.30 „Майорка“ - „Жирона“ МАХ Спорт 4

19.30 „Арис“ - АЕК Диема спорт

20.00 „Спортинг“ - „Фарензе“ Ринг

20.00 НХЛ, „Вашингтон“ - „Аризона“ МАХ Спорт 2

20.00 НБА, „Филаделфия“ - „Далас“ Диема спорт 2

20.00 Голф: PGA тур, Палм Бийч Класик, четвърти ден Евроспорт 2

20.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Аспен, слалом, втори манш, мъже Евроспорт 1, БНТ 3

21.45 „Наполи“ - „Ювентус“ МАХ Спорт 3

21.45 „Лион“ - „Ланс“ Диема спорт 3

22.00 „Атлетик“ - „Барселона“ МАХ Спорт 4

22.00 Лека атлетика, Световно първенство в зала БНТ 3

22.30 „Порто“ - „Бенфика“ Ринг

22.30 Наскар, състезание в Лас Вегас МАХ Спорт 1

22.30 НБА, „Бостън“ - „Голдън Стейт“ Диема спорт

00.00 Тенис, турнир в Сантяго (финал) МАХ Спорт 2

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