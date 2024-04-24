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Обявиха състава на мъжкия национален отбор за Лигата на нациите

24 Април, 2024 19:20 236 0

Обявиха състава на мъжкия национален отбор за Лигата на нациите

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Отборът ни стартира в Лигата на нациите на 21 май срещу Франция

Обявиха състава на мъжкия национален отбор за Лигата на нациите - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Новият треньор на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини обяви състава за Лигата на нациите (VNL). Дългогодишният разпределител на "лъвовете" Георги Сеганов пожела да се оттегли от участие.


Отборът ни стартира в Лигата на нациите на 21 май срещу Франция в Анталия. На турска земя съперници ще ни бъдат Канада, САЩ и Нидерландия. Първата група ще започне тренировки на 3 май в спортната зала "Левски – София". За 14 и 15 май са предвидени контроли срещу Естония. Заминаването за Анталия е на 19 май.

Съставът на България:

Разпределители:
1. Добромир Димитров (Ортона, Италия)
2. Любослав Телкийски (Берое)
3. Светослав Станков (Нефтохимик 2010)
4. Симеон Николов (Левски София)
5. Стоил Палев (Левски София)

Диагонали:
6. Венислав Антов (Левски София)
7. Димитър Димитров (Монпелие, Франция)

Посрещачи:
8. Александър Николов (Лубе, Италия)
9. Аспарух Аспарухов (Кузбас, Русия)
10. Владимир Гърков (Левски София)
11. Георги Татаров (Нарбон, Франция)
12. Георги Петров (Нефтохимик 2010)
13. Денис Карягин (Локомотив, Русия)
14. Денислав Бърдаров (ИББ, Турция)
15. Димитър Василев (Дея Спорт)
16. Мартин Атанасов (Локомотив, Русия)
17. Самуил Вълчинов (Монтана)

Централни блокировачи:

18. Алекс Грозданов (Верона, Италия)
19. Борис Начев (Черно море Баск)
20. Илия Петков (Закса, Полша)
21. Красимир Георгиев (Нефтохимик 2010)
22. Лазар Бучков (Лонг Бийч, САЩ)
23. Николай Колев (Нарбон, Франция)
24. Николай Къртев (Аркас, Турция)
25. Светослав Гоцев (Левски София)
26. Стефан Чавдаров (Дея Спорт)

Либеро:
27. Дамян Колев (Левски София)
28. Калоян Ботев (Раковски)
29. Мартин Божилов (ЦСКА)
30. Симеон Добрев (Нефтохимик 2010)


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