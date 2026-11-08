Левски и Дея Спорт спечелиха вълнуващите мачове от НВЛ

Левски София запази перфектния си старт в мъжкото първенство по волейбол, след като победи Славия с 3:0 (25:11, 25:18, 25:16). Шампионите контролираха мача от началото до края и приключиха двубоя за 63 минути. Светослав Иванов беше най-резултатен за победителите с 13 точки, Лазар Бучков добави 12, а капитанът Тодор Скримов се отчете с 11. За Славия Георги Костадинов реализира 13 точки. Левски вече има три победи от три мача и 9 точки.

„Позитивите от днес са това, че отборът излезе изключително мотивиран и концентриран“, заяви старши треньорът на Левски Николай Желязков. Той определи успеха като важен за запазването на силите преди реванша с Младост Загреб в Шампионската лига на 11 ноември.

Монтана спечели с 19 блокади

Монтана се наложи над Берое 2016 с 3:0 (25:18, 25:18, 25:18) в зала „Младост“. Домакините записаха 19 точкови блокади срещу 4 за старозагорци, а Витор Жоао завърши с 15 точки. Берое продължава да търси първата си победа за сезона.

Дунав Русе спечели гостуването си на Пирин Разлог с 3:1 (25:21, 22:25, 25:23, 25:19). Русенци взеха решаващия трети гейм с 25:23, а в четвъртия затвориха мача с 25:19. Кацпер Внук отбеляза 21 точки, а Карлос Лареа добави 22. След успеха Дунав е с две победи, една загуба и 6 точки, докато Пирин има една победа, три поражения и 3 точки.

Дея Спорт записа втора поредна победа, след като надви Локомотив Авиа с 3:1 (29:27, 26:24, 23:25, 25:23). Бургаският тим измъкна първите два оспорвани гейма, допусна съперникът да намали разликата, но приключи срещата в четвъртата част. Цветан Соколов реализира 34 точки за победителите.

ЦПВК с трета победа при жените

В женската Demax+ Суперлига ЦПВК се наложи над ВАСК с 3:0 (25:13, 25:20, 25:16) в зала „Васил Левски“ на НСА. Това беше третият успех за сезона за водения от Евелина Цветанова състав, който събра 9 точки и зае третото място преди останалите срещи от кръга. ВАСК остава на последната позиция без победа и без спечелена точка.

Следващият кръг при мъжете включва мачовете Славия – Дея Спорт, Дунав – ЦСКА, Берое – Нефтохимик, Локомотив Авиа – Пирин и Перник – Монтана. При жените Миньор Перник приема Левски, Дея Спорт играе с Драгоман, а Славия среща Марица 2022.

Източници: focus-news.net, sportal.bg