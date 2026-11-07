Пет мача от волейболните първенства у нас днес

Пет мача от волейболните първенства за мъже и жени в България са насрочени за събота. В мъжката Суперлига предстоят четири срещи от четвъртия кръг, а при жените е включен един двубой от петия.

Четири мача при мъжете

Най-късно започва софийският сблъсък между Левски София и Славия. Двубоят е от 19:00 часа в зала „Левски София“. Домакините обявиха срещата в програмата си за ноември и отправиха към привържениците посланието: „Очакваме ви в залата!“

По-рано през деня са насрочени още три мача. Дея Волей приема Локомотив Авиа от 17:00 часа в спортна зала „Бойчо Брънзов“ в Бургас. По данни на Volleybox двубоят е част от четвъртия кръг на мъжката Суперлига.

В 16:00 часа са посочени срещите Пирин Разлог – Дунав Русе и Монтана Волей – Берое 2016. За мача между Монтана и Берое обаче има разминаване в публикуваните програми: официалният календар на старозагорския клуб посочва начало в 18:00 часа, докато Livesport и Flashscore дават 16:00 часа. Затова зрителите трябва да проверят актуалната информация при домакина преди пътуване.

ВА „Стойчев-Казийски“ срещу ЦПВК при жените

Единствената женска среща за деня противопоставя ВА „Стойчев-Казийски“ и ЦПВК. Livesport посочва начало в 16:00 часа, а календарът на волейболните събития в София дава 17:30 часа. Домакин на мача е залата на НСА „Васил Левски“.

Двубоят има значение за разпределението в долната половина на таблицата. ЦПВК е пети с 6 точки след четири изиграни мача, докато ВА „Стойчев-Казийски“ е последен без спечелена точка. Лидер е Марица с 12 точки, следвана от ЦСКА с 11.

Останалите мачове от женската Суперлига през този кръг са насрочени за неделя и понеделник. На 8 ноември Миньор Перник приема Левски София, а Дея Волей играе с Драгоман.

Източници: livesport.com, levskivc.bg