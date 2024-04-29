Отлично представяне и 11 медала за боксьорите ни на Европейското първенство в Белград.
Титли спечелиха Светлана Каменова (57 кг) и Рами Киуан (75 кг), който бе обявен и за най-добър боксьор на първенството.
Сребърни отличия завоюваха Хавиер Ибаниес (57 кг), Радослав Росенов (60 кг) и Златислава Чуканова (50 кг), а с бронзови медали се окичиха Севда Асенова (48 кг), Венелина Поптолева (52 кг), Аслъхан Мехмедова (63 кг), Ергюнал Себахтин (48 кг), Ясен Радев (54 кг) и Йордан Морехон (+92 кг).
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