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Станислав Генчев е новият треньор на Левски

10 Май, 2024 09:15 857 8

Станислав Генчев е новият треньор на Левски

  • станислав генчев-
  • футбол-
  • левски-
  • крумовград

Бъдещият треньор на сините вече е уточнил и щаба, с който ще работи

Станислав Генчев е новият треньор на Левски - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Станислав Генчев е новият треньор на Левски. Той ще поеме "сините" след края на сезона, като ще замени Николай Костов. Наско Сираков е водил разговори с 43-годишния специалист и го е убедил да поеме отбора. Генчев, който ще довърши кампанията начело на Крумовград, призна, че с удоволствие би се завърнал в Левски.

Бъдещият треньор на сините вече е уточнил и щаба, с който ще работи. Негов асистент ще продължи да бъде Живко Миланов. Георги Чиликов също ще бъде негов помощник, а за подготовката на вратарите ще отговаря Йордан Господинов. В екипа на Генчев ще бъде и Красимир Петров, който в момента е асистент на Николай Костов.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коиловци брадърс

    4 3 Отговор
    Успех!

    09:20 10.05.2024

  • 2 Бай Салам

    3 5 Отговор
    В Левски който и да дойде , резултата ще бъде 5, 6 място в Лигата.
    Този треньор обиколи няколко отбора за кратко време без видим резултат. Едва в Крумовград се закрепи за няколко месеца. Но поне с Лудогорец ще имат по близка комуникация.

    09:29 10.05.2024

  • 3 Само Левски

    4 4 Отговор
    Сини великани

    Коментиран от #6

    09:29 10.05.2024

  • 4 🤦🤦🤦🤦

    4 6 Отговор
    ПОРЕДНАТА СИНЯ ИЗТРИВАЛКА . НЕЗНАМ С КАКЪВ АКЪЛ ХОДЯТ В ТОЗИ ОБОР ? ВСИЧКИ БЪЛГАРИ СА ОПЛЮТИ И НАТИРЕНИ ОТ ТОВА НЕДОРАЗУМЕНИЕ . КОЛКОТО И КАДЪРНИ ДА СА .А НА ВСИЧКОТО ОТ ГОРЕ ИНТЕРЕСА Е САМО ТОТО И ПРАНЕ НА ПАРИ . НИЩО ОБЩО С ФУТБОЛА

    09:33 10.05.2024

  • 5 Левски 1914

    3 3 Отговор
    Браво, Генчев знае къде да отиде. Благодарение на организаторските качества на Наско Сираков Мъри Стоилов стана треньор.

    09:40 10.05.2024

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 А хайрлия

    1 0 Отговор
    Да е......

    10:17 10.05.2024

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