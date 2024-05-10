Станислав Генчев е новият треньор на Левски. Той ще поеме "сините" след края на сезона, като ще замени Николай Костов. Наско Сираков е водил разговори с 43-годишния специалист и го е убедил да поеме отбора. Генчев, който ще довърши кампанията начело на Крумовград, призна, че с удоволствие би се завърнал в Левски.

Бъдещият треньор на сините вече е уточнил и щаба, с който ще работи. Негов асистент ще продължи да бъде Живко Миланов. Георги Чиликов също ще бъде негов помощник, а за подготовката на вратарите ще отговаря Йордан Господинов. В екипа на Генчев ще бъде и Красимир Петров, който в момента е асистент на Николай Костов.