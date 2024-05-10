Станислав Генчев е новият треньор на Левски. Той ще поеме "сините" след края на сезона, като ще замени Николай Костов. Наско Сираков е водил разговори с 43-годишния специалист и го е убедил да поеме отбора. Генчев, който ще довърши кампанията начело на Крумовград, призна, че с удоволствие би се завърнал в Левски.
Бъдещият треньор на сините вече е уточнил и щаба, с който ще работи. Негов асистент ще продължи да бъде Живко Миланов. Георги Чиликов също ще бъде негов помощник, а за подготовката на вратарите ще отговаря Йордан Господинов. В екипа на Генчев ще бъде и Красимир Петров, който в момента е асистент на Николай Костов.
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коиловци брадърс
09:20 10.05.2024
2 Бай Салам
Този треньор обиколи няколко отбора за кратко време без видим резултат. Едва в Крумовград се закрепи за няколко месеца. Но поне с Лудогорец ще имат по близка комуникация.
09:29 10.05.2024
3 Само Левски
Коментиран от #6
09:29 10.05.2024
4 🤦🤦🤦🤦
09:33 10.05.2024
5 Левски 1914
09:40 10.05.2024
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 А хайрлия
10:17 10.05.2024