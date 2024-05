Избраха най-добрия футболист в Ла Лига

Звездата на Реал Мадрид - Джуд Белингам, беше избран за най-добър футболист в Ла Лига за изминалия сезон. Английският национал взе участие в общо 28 мача на кралския клуб, в които отбеляза 19 гола и даде 6 асистенции.



Белингам за втора поредна година е на върха, след като спечели приза за най-добър играч в Бундеслигата миналия сезон.



“Посвещавам това отличие на моите съотборници и треньорския щаб, защото тяхната подкрепа и вяра в мен много ми помогнаха”, заяви Белингам.

Останалите номинирани за престижната награда бяха Винисиус Жуниор (Реал Мадрид), Такефуса Кубо (Реал Сосиедад), Артьом Довбик (Жирона), Алейш Гарсия (Жирона), Роберт Левандовски (Барселона), Антоан Гризман (Атлетико Мадрид), Иско (Бетис), Кириан Родригес (Лас Палмас) и Александър Сьорлот (Виляреал).

За най-добър треньор беше избран Мичел, който изведе Жирона до третото място в крайното класиране и дебютно участие в Шампионската лига. Зад бившия испански национал останаха Карло Анчелоти (Реал Мадрид), Ернесто Валверде (Атлетик Билбао), Диего Симеоне (Атлетико Мадрид) и Марселино Гарсия Торал (Виляреал).

Най-добър млад футболист на сезона е Ламил Ямал от Барселона. 16-годишният талант се наложи като титуляр в състава на каталунците и блесна с 5 гола и 8 асистенции в общо 37 шампионатни мача.

В тази категория бяха номинирани още Пау Кубарси (Барселона), Родриго (Реал Мадрид), Нико Уилямс (Атлетик Билбао), Ян Коуто (Жирона), Савио Морейра (Жирона), Мигел Гутиерес (Жирона), Хави Гера (Валенсия), Джони Кардосо (Бетис) и Такефуса Кубо (Реал Сосиедад).

