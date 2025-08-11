Манчестър Сити хвърля око на Родриго от Реал Мадрид: Гуардиола планира грандиозен трансфер

Манчестър Сити подготвя истинска сензация на трансферния пазар, като според последните информации от Острова, „гражданите“ са насочили вниманието си към звездата на Реал Мадрид – Родриго. Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, ръководството на английския шампион вече работи по амбициозен план за привличането на бразилския нападател, който се очертава като приоритетна цел за мениджъра Пеп Гуардиола.

Очаква се евентуалната сделка да достигне внушителната сума от около 100 милиона евро – инвестиция, която би разтърсила футболния свят и би белязала началото на сериозна реконструкция в състава на Сити.

Възможното пристигане на Родриго е част от по-широка стратегия за освежаване на отбора, като се очакват и някои ключови напускания. Сред играчите, които могат да се разделят с „Етихад“, е Джак Грийлиш. Английският национал е спряган за преотстъпване в Евертън, докато младият талант Савиньо вече е обект на интерес от страна на Тотнъм, които са отправили официална оферта за него.

Междувременно, бъдещето на Родриго в Реал Мадрид остава неясно. Испанското издание AS твърди, че бразилецът се е чувствал недооценен през изминалия сезон и не е сигурно дали ще получи повече шансове за изява при новия треньор на „белия балет“ – Шаби Алонсо. Това допълнително подхранва слуховете за евентуален трансфер на Острова.