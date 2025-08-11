Новини
Спорт »
Световен футбол »
Манчестър Сити хвърля око на Родриго от Реал Мадрид: Гуардиола планира грандиозен трансфер

Манчестър Сити хвърля око на Родриго от Реал Мадрид: Гуардиола планира грандиозен трансфер

11 Август, 2025 20:44 316 0

  • манчестър сити-
  • сензация -
  • трансферния пазар-
  • реал мадрид-
  • родриго-
  • пеп гуардиола

Летният трансферен прозорец обещава да бъде повече от горещ

Манчестър Сити хвърля око на Родриго от Реал Мадрид: Гуардиола планира грандиозен трансфер - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити подготвя истинска сензация на трансферния пазар, като според последните информации от Острова, „гражданите“ са насочили вниманието си към звездата на Реал Мадрид – Родриго. Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, ръководството на английския шампион вече работи по амбициозен план за привличането на бразилския нападател, който се очертава като приоритетна цел за мениджъра Пеп Гуардиола.

Очаква се евентуалната сделка да достигне внушителната сума от около 100 милиона евро – инвестиция, която би разтърсила футболния свят и би белязала началото на сериозна реконструкция в състава на Сити.

Възможното пристигане на Родриго е част от по-широка стратегия за освежаване на отбора, като се очакват и някои ключови напускания. Сред играчите, които могат да се разделят с „Етихад“, е Джак Грийлиш. Английският национал е спряган за преотстъпване в Евертън, докато младият талант Савиньо вече е обект на интерес от страна на Тотнъм, които са отправили официална оферта за него.

Междувременно, бъдещето на Родриго в Реал Мадрид остава неясно. Испанското издание AS твърди, че бразилецът се е чувствал недооценен през изминалия сезон и не е сигурно дали ще получи повече шансове за изява при новия треньор на „белия балет“ – Шаби Алонсо. Това допълнително подхранва слуховете за евентуален трансфер на Острова.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ