Времето днес, прогноза за вторник, 12 август: Горещо и сухо без капка дъжд

През нощта в Дунавската равнина и в Горнотракийската низина вятърът временно ще се усили, предаде БНТ. Само в югозападните райони ще бъде почти тихо.

През деня в Дунавската равнина и в Югоизточна България вятърът ще остане умерен от изток-североизток. В останалата част от страната ще е слаб.

Ще се задържи слънчево, главно в планините ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и ще прегърми.

Ще остане опасно горещо, но не колкото вчера - дневните температури все пак слабо ще се понижат и ще са от 32° до 37°, в София около 33°.

По Черноморието ще е слънчево, с умерен североизточен вятър. Дневните температури ще са около 28°-30°. Температурата на морската вода е 26°-27°, както и вълнението на морето ще остане умерено 2-3 бала.

Слънчево ще бъде и в планините. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър с посока от север-североизток.

След това до края на седмицата - горещо, слънчево, сухо, с до умерен вятър.

Временни увеличения на облачността ще има в петък, но дори тогава вероятността за валежи е малка. Дневните температури през периода ще са предимно между 30° и 35°.