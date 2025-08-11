ПСЖ извади Донарума от състава – раздялата изглежда неизбежна

Джанлуиджи Донарума е изваден от групата на Пари Сен Жермен за предстоящия сблъсък за Суперкупата на Европа срещу Тотнъм, който ще се проведе на стадион „Дачия Арена“ в Удине на 13 август. Това решение на ръководството на френския гранд е ясен сигнал, че дните на италианския страж в клуба са преброени.

В последните седмици напрежението между Донарума и ПСЖ достигна връхна точка. Преговорите за нов контракт окончателно се провалиха, а настоящият договор на вратаря изтича в края на сезона. Така, ако не се стигне до изненадващ обрат, Донарума ще може да напусне като свободен агент през юни 2026 година.

Парижани вече мислят за бъдещето – клубът подписа с младия и перспективен Люка Шевалие, който се очаква да поеме ролята на титулярен вратар. Това още повече затвърждава усещането, че раздялата с Донарума е въпрос на време.

Междувременно, слуховете за следващата дестинация на италианския национал не стихват. Английската Висша лига изглежда най-вероятната посока, като Манчестър Юнайтед се очертава като основен фаворит за подписа на Донарума, изпреварвайки конкуренцията на Челси.