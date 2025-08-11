Новини
Спорт »
Волейбол »
Трето поражение за България на Световното първенство по волейбол за жени под 21г.

11 Август, 2025 21:32 446 1

  • япония-
  • българия -
  • световното първенство -
  • волейбол-
  • индонезия

Загубихме от Япония

Трето поражение за България на Световното първенство по волейбол за жени под 21г. - 1
Снимка: БФ Волейбол
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Япония победи България с 3:0 (25:19, 25:17, 25:12) на Световното първенство по волейбол за жени под 21 години в Индонезия. За отбора ни, воден от Драган Нешич, това е трето поражение на турнира. Преди това загубихме от Бразилия с 0:3 и от Чили с 2:3. Последният ни мач от групата е утре срещу Тайланд от 12 часа. България е на четвърто място, което дава възможност за място в осминафиналите.

Първите две точки в мача бяха за нашите. Геймът вървеше напълно равностойно до 18:16 в полза на Япония. Пет поредни точки на съперника ни пречупиха. Спасихме един от геймболите на Япония, но той стигна само до 19:25.

Във втората част азиатките доминираха от рано. Резултатът стана 8:3 и за нас изглеждаше изключително трудно да отвърнем. Реалностите показваха, че японките правят по-кратки и по-дълги серии, а не не успяваме. Така частта завърши 25:17.

Много бързо японките наложиха доминация и в третия сет, повеждайки ни с 3:0. Най-близо се приближихме до 5:7, когато изцяло инициативата взе съперникът. Резултатът набъбна до 16:9, а после до 20:11. Слабият край на мача ни донесе още само една точка. Япония спечели с 25:12.


  • 1 Глигана Ганев

    1 0 Отговор
    Мърли, как не ви е срам. Ще ви сритам дебелите тромави задници като се върнете !!!

    22:10 11.08.2025

