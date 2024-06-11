БФС с големи промени

БФС актуализира част от комисиите към футболната централа. Новият президент Георги Иванов вече анонсира, че ще има промени в част от тях.
В техническия комитет влизат като председател доц. Емил Атанасов, заместник Кирил Котев и наставниците на различни национални отбори - Илиан Илиев, Александър Димитров, Тодор Симов и Силвия Радойска.
В комисията за Детско-юношески футбол пък влизат ръководители на част от българските водещи отбори - Ангел Славков, Димитър Палазов, Станислав Стоянов, Ирина Гороломова, Трифон Пачев, Радослав Комитов, Костадин Ангелов, Елин Топузаков, докато председател е Лъчезар Димов.
Останалите комисии:
Спортно-медицинска комисия:
Д-р Михаил Илиев - Почетен председател
1. Д-р Бисер Бочев - Председател
2. Д-р Здравко З. Тарълов - Зам. председател
3. Д-р Виолета Заркова - Зам. председател
4. Проф. Д-р Иван Груев - Зам. председател
5. Д-р Пламен Гочев
6. Доц. Д-р Мария Николова
7. Боряна Разсолкова
8. Проф Д-р Иво Петров
9. Д-р Валентин Великов
10. Петър Панчев
11. Доц. Здравко Стефанов- НСА
Комисия на футболните агенти:
1. Руслан Вуцов - Председател
2. Стоян Сираков - Зам. председател
3. Филип Марков
4. Валентин Драгомиров
5. Проф. Димитър Костов
6. Александър Несторов
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