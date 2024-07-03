Обявиха програмата за първите два кръга във Втора лига

От Българския футболен съюз обявиха програмата за първите два кръга на новото първенство във Втора лига.
I кръг
20.07 /събота/
Спортист Своге - Пирин Бл 18.30
Фратрия Вн - Добруджа 18.30
Спартак Пл - Дунав Рс 18.30
Несебър - ЦСКА 1948 II 18.30
Беласица - Струмска слава 18.30
Монтана 1921 - Марек 19.30
22.07/понеделник/
ЦСКА-Сф II - Литекс 18.30
Лудогорец ІІ - Локомотив ГО 18.30
Миньор Пк - Ботев Пд II 18.30
23.07/вторник/
Янтра Гб - Етър ВТ 18.30 Диема спорт
II кръг 18.30
|
27.07 /събота/
|
Марек
|
-
|
Янтра Гб
|
18.30
|
|
|
Литекс
|
-
|
Спартак Пл
|
18.30
|
|
|
Спортист Своге
|
-
|
Фратрия Вн
|
18.30
|
|
|
Пирин Бл
|
-
|
Струмска слава
|
20.00
|
|
|
Етър ВТ
|
-
|
Миньор Пк
|
20.00
|
|
|
Дунав Рс
|
-
|
Несебър
|
20.00
|
|
28.07 /неделя/
|
Добруджа
|
-
|
ЦСКА-Сф II Сф
|
18.30
|
|
29.07 /понеделник/
|
Ботев Пд II
|
-
|
Беласица
|
18.30
|
|
|
ЦСКА 1948 II Сф
|
-
|
Лудогорец ІІ
|
18.30
|
|
30.07/вторник/
|
Локомотив ГО
|
-
|
Монтана 1921
|
18.30
|
Диема спорт
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