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Обявиха програмата за първите два кръга във Втора лига

3 Юли, 2024 18:44 206 0

Обявиха програмата за първите два кръга във Втора лига

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Първенството стартира на 20 юли

Обявиха програмата за първите два кръга във Втора лига - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

От Българския футболен съюз обявиха програмата за първите два кръга на новото първенство във Втора лига.

I кръг

20.07 /събота/

Спортист Своге - Пирин Бл 18.30

Фратрия Вн - Добруджа 18.30

Спартак Пл - Дунав Рс 18.30

Несебър - ЦСКА 1948 II 18.30

Беласица - Струмска слава 18.30

Монтана 1921 - Марек 19.30

22.07/понеделник/

ЦСКА-Сф II - Литекс 18.30

Лудогорец ІІ - Локомотив ГО 18.30

Миньор Пк - Ботев Пд II 18.30

23.07/вторник/

Янтра Гб - Етър ВТ 18.30 Диема спорт

II кръг 18.30

27.07 /събота/

Марек

-

Янтра Гб

18.30

Литекс

-

Спартак Пл

18.30

Спортист Своге

-

Фратрия Вн

18.30

Пирин Бл

-

Струмска слава

20.00

Етър ВТ

-

Миньор Пк

20.00

Дунав Рс

-

Несебър

20.00

28.07 /неделя/

Добруджа

-

ЦСКА-Сф II Сф

18.30

29.07 /понеделник/

Ботев Пд II

-

Беласица

18.30

ЦСКА 1948 II Сф

-

Лудогорец ІІ

18.30

30.07/вторник/

Локомотив ГО

-

Монтана 1921

18.30

Диема спорт


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