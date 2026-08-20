Тръмп наложи тотална блокада на Иран и заплаши съюзниците му

Президентът на САЩ Доналд Тръмп официално даде старт на нова, изключително агресивна фаза от външната си политика, обявявайки налагането на тотални икономически санкции срещу Иран.

В официално изявление американският лидер подчерта, че това бележи началото на „безпрецедентна икономическа изолация“ за ислямския режим, целяща да пречупи финансовите възможности на Техеран.

Икономическият десант в Нормандия

Пред репортери във Вашингтон Доналд Тръмп направи смело историческо сравнение, оприличавайки старта на мащабната икономическа война срещу Иран с легендарния съюзнически десант в Нормандия през 1944 г. . Според думите му натискът ще бъде безмилостен и ще се разгърне по всички възможни финансови и търговски фронтове, за да се гарантира, че Техеран няма да разполага с ресурси за ядрената си програма и регионално влияние.

Като част от стратегията си, Тръмп отправи изрично и остро предупреждение към международната общност. Той обеща катастрофални „икономически последствия“ за всички страни, компании или чуждестранни субекти, които се опитват да помагат на Иран, да заобикалят американските рестрикции или да предоставят каквито и да било финансови спасителни линии на режима.

Техеран отвърна на удара: Имаме пари за всичко важно

Реакцията от страна на Ислямската република не закъсня. Иранските власти официално отхвърлиха заплахите на Белия дом и се опитаха да успокоят вътрешния пазар и населението. В официално изявление от Техеран бе категорично заявено, че страната разполага с напълно достатъчно налична чуждестранна валута и стабилни резерви, за да обезпечи дългосрочните покупки и доставките на жизненоважни стоки, храни и медицински лекарства. Иранското ръководство подчерта, че икономиката им е развила имунитет към западния натиск през годините на изолация.

Паралелът с Ким Чен-ун и Северна Корея

На заден план на ескалацията в Близкия изток, Доналд Тръмп използва момента да припомни и успехите си в личната дипломация, визирайки Азия. Той нарече себе си единствения глава на САЩ в историята, който е успял да установи директен контакт и да изгради работещи отношения със севернокорейския лидер Ким Чен-ун. С това Тръмп загатна, че неговият непредвидим подход на „максимален натиск“, съчетан с готовност за лични преговори, е единственият модел, който дава реални резултати на международната сцена.