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Ракетен удар с петима убити в Киев, ВСУ спряха тока на Крим
  Тема: Украйна

Ракетен удар с петима убити в Киев, ВСУ спряха тока на Крим

20 Август, 2026 03:13, обновена 20 Август, 2026 04:19 1 299 8

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Баллистични ракети поразиха жилищна сграда и детска болница в украинската столица, докато операцията „Кримски шалтер“ остави окупирания полуостров в пълен мрак

Ракетен удар с петима убити в Киев, ВСУ спряха тока на Крим - 1
Снимка: УП
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските въоръжени сили нанесоха опустошителен масиран удар с балистични ракети срещу Киев в ранните часове на 20 август.

Нападението предизвика сериозни разрушения, жертви и прекъсвания на електрозахранването в няколко района на украинската столица. Паралелно с ескалацията на фронта, мащабна авария след украински удари остави почти целия окупиран полуостров Крим без ток.

Кървава нощ в Киев: Поразени са болница и жилищен блок

По данни на Военновъздушните сили на Украйна, атаката срещу столицата е извършена с крилати и балистични ракети (включително съобщения за използване на системи „Циркон“), изстреляни от руските Воронежка, Курска и Брянска области. Кметът на Киев Виталий Кличко потвърди, че в резултат на обстрела два района на столицата са останали изцяло без ток.

В Соломенския район отломки и преки попадения нанесоха тежки щети на пететажна жилищна сграда и повредиха сградата на местна детска болница.

Към момента се съобщава за петима загинали и най-малко 23 ранени граждани.

В същия район спасителни екипи оказват помощ на хора, блокирани в бомбоубежище, пред което са избухнали пожари в автомобили и гаражи. В Святошинския район са регистрирани разрушения по нежилищни постройки и складови помещения. В Киевска област също има жертва – вследствие на нападението е загинал един мъж, а друг е ранен.

„Кримски шалтер“: Тотален срив на енергийната система в Крим

Докато Русия обстрелваше Киев, в окупирания Крим избухна безпрецедентен по мащабите си блекaут. Местни източници и мониторингови канали съобщават, че Симферопол, Севастопол, Ялта, Керч и Феодосия са потънали в пълен мрак.

Енергийният колапс е резултат от продължаващата специализирана операция на Силите за безпилотни системи на ВСУ под кодовото име „Кримски шалтер“. През последните седмици украинските дронове системно унищожават ключови подстанции (110 кВ и 150 кВ), логистични възли и връзки от енергийния мост Кубан – Крым, целящи да парализират руската противовъздушна отбрана и радиоелектронна борба (РЭБ) на полуострова.

Трагедията в Житомир и удари с „Торнадо-С“ в Славянск

Ситуацията в останалите региони на Украйна остава критична. Броят на пострадалите при двойния руски удар с реактивни безпилотни апарати срещу Главното управление на Националната полиция в Житомир нарасна до 40 души. Министърът на вътрешните работи Иван Виговски обяви самоличността на загиналите служители – това са 32-годишният капитан Артем Зубчук и 39-годишният подполковник Юлия Евдокимова. Нападението е извършено в светлата част на деня, когато в сградата е имало и много цивилни посетители.

В Донецка област руската армия атакува с реактивни системи за залпов огън „Торнадо-С“ гъсто населен жилищен квартал в град Славянск. При атаката има тежки материални щети, разрушени домове и е потвърдена смъртта на един цивилен гражданин.

Ескалация на фронта и нов Герой на Украйна

На бойното поле най-интензивни остават сблъсъците в източната част на страната. По информация от сутрешния доклад на Генералния щаб на ВСУ, най-голям брой бойни стълкновения са регистрирани на Константиновското и Покровското направление, където руските сили продължават опитите за пробиване на украинската отбрана с цената на огромни загуби в жива сила и техника.

На фона на тежките сражения, с указ на президента Володимир Зеленски бе присвоено най-високото държавно отличие – званието „Герой на Украйна“ – на украински командир, който с личния си пикап под постоянен вражески огън е евакуирал десетки ранени бойци директно от зоната на огневото поражение.

Източници: t.me/vitaliy_klitschko, 24tv.ua, news.liga.net, ru.krymr, "Украинская правда", focus.ua.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 6376

    9 19 Отговор
    Открих, че над 90% от новините на този сайт за конфликта в Украйна и Русия са фалшиви.

    Коментиран от #3, #6

    03:58 20.08.2026

  • 2 СЛОНА

    1 19 Отговор
    ДАЙТЕ СНИМКИ ДА ВИДИМ И НИЙ ОТ ТАЗ КРАСОТА...

    04:09 20.08.2026

  • 3 90% от лaйковете

    9 7 Отговор

    До коментар #1 от "6376":

    на коментарите съчинени от копейките също са фалшиви.

    Коментиран от #4

    04:15 20.08.2026

  • 4 Нвщо си се объркал

    1 8 Отговор

    До коментар #3 от "90% от лaйковете":

    Защо копейките ще лайкват тия пасквили?
    Дори аз не лайквам.

    04:25 20.08.2026

  • 5 Един

    7 6 Отговор
    +Атакуван гъсто населен жилищен квартал. Потвърдена смъртта на ЕДИН гражданин. ??????
    В гъсто населен квартал, камък да хвърлиш ще има поне 10 пострадали. Какво остава ако такъв район бъде атакуван със системи за залпов огън.
    Лъжете, значи. Кажете по-добре колко наемника отидоха при Татанка Йотанка нощеска.
    Никой не хвърля стотици ракети за да убие е дин човек.

    04:26 20.08.2026

  • 6 Хахахаха😂😂😂😂

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "6376":

    Голямо откритие си направил! Явно си новак !😂😂😂

    04:29 20.08.2026

  • 7 Мдаа!🤔

    4 7 Отговор
    Най тлъстата лъжа беше тази за украинският командир, който евакуирал с личният си пикап десетки ранени бойци!😂😂😂😂 Всички знаем, че украинските командири бягат и зарязват войниците си, живи мъртви и ранени и гледат да спасят кожата си!

    04:34 20.08.2026

  • 8 Само питам

    0 1 Отговор
    Не еазбирам какво ди мислят че правят тези украйнци с тези терористични актове?!
    Спрели тока!!! Мо след 30 мин пак ще го пуснст и кво?!

    04:49 20.08.2026

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