Ракетен удар с петима убити в Киев, ВСУ спряха тока на Крим

Руските въоръжени сили нанесоха опустошителен масиран удар с балистични ракети срещу Киев в ранните часове на 20 август.
Нападението предизвика сериозни разрушения, жертви и прекъсвания на електрозахранването в няколко района на украинската столица. Паралелно с ескалацията на фронта, мащабна авария след украински удари остави почти целия окупиран полуостров Крим без ток.
Кървава нощ в Киев: Поразени са болница и жилищен блок
По данни на Военновъздушните сили на Украйна, атаката срещу столицата е извършена с крилати и балистични ракети (включително съобщения за използване на системи „Циркон“), изстреляни от руските Воронежка, Курска и Брянска области. Кметът на Киев Виталий Кличко потвърди, че в резултат на обстрела два района на столицата са останали изцяло без ток.
В Соломенския район отломки и преки попадения нанесоха тежки щети на пететажна жилищна сграда и повредиха сградата на местна детска болница.
Към момента се съобщава за петима загинали и най-малко 23 ранени граждани.
В същия район спасителни екипи оказват помощ на хора, блокирани в бомбоубежище, пред което са избухнали пожари в автомобили и гаражи. В Святошинския район са регистрирани разрушения по нежилищни постройки и складови помещения. В Киевска област също има жертва – вследствие на нападението е загинал един мъж, а друг е ранен.
„Кримски шалтер“: Тотален срив на енергийната система в Крим
Докато Русия обстрелваше Киев, в окупирания Крим избухна безпрецедентен по мащабите си блекaут. Местни източници и мониторингови канали съобщават, че Симферопол, Севастопол, Ялта, Керч и Феодосия са потънали в пълен мрак.
Енергийният колапс е резултат от продължаващата специализирана операция на Силите за безпилотни системи на ВСУ под кодовото име „Кримски шалтер“. През последните седмици украинските дронове системно унищожават ключови подстанции (110 кВ и 150 кВ), логистични възли и връзки от енергийния мост Кубан – Крым, целящи да парализират руската противовъздушна отбрана и радиоелектронна борба (РЭБ) на полуострова.
Трагедията в Житомир и удари с „Торнадо-С“ в Славянск
Ситуацията в останалите региони на Украйна остава критична. Броят на пострадалите при двойния руски удар с реактивни безпилотни апарати срещу Главното управление на Националната полиция в Житомир нарасна до 40 души. Министърът на вътрешните работи Иван Виговски обяви самоличността на загиналите служители – това са 32-годишният капитан Артем Зубчук и 39-годишният подполковник Юлия Евдокимова. Нападението е извършено в светлата част на деня, когато в сградата е имало и много цивилни посетители.
В Донецка област руската армия атакува с реактивни системи за залпов огън „Торнадо-С“ гъсто населен жилищен квартал в град Славянск. При атаката има тежки материални щети, разрушени домове и е потвърдена смъртта на един цивилен гражданин.
Ескалация на фронта и нов Герой на Украйна
На бойното поле най-интензивни остават сблъсъците в източната част на страната. По информация от сутрешния доклад на Генералния щаб на ВСУ, най-голям брой бойни стълкновения са регистрирани на Константиновското и Покровското направление, където руските сили продължават опитите за пробиване на украинската отбрана с цената на огромни загуби в жива сила и техника.
На фона на тежките сражения, с указ на президента Володимир Зеленски бе присвоено най-високото държавно отличие – званието „Герой на Украйна“ – на украински командир, който с личния си пикап под постоянен вражески огън е евакуирал десетки ранени бойци директно от зоната на огневото поражение.
Източници: t.me/vitaliy_klitschko, 24tv.ua, news.liga.net, ru.krymr, "Украинская правда", focus.ua.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 6376
Коментиран от #3, #6
03:58 20.08.2026
2 СЛОНА
04:09 20.08.2026
3 90% от лaйковете
До коментар #1 от "6376":на коментарите съчинени от копейките също са фалшиви.
Коментиран от #4
04:15 20.08.2026
4 Нвщо си се объркал
До коментар #3 от "90% от лaйковете":Защо копейките ще лайкват тия пасквили?
Дори аз не лайквам.
04:25 20.08.2026
5 Един
В гъсто населен квартал, камък да хвърлиш ще има поне 10 пострадали. Какво остава ако такъв район бъде атакуван със системи за залпов огън.
Лъжете, значи. Кажете по-добре колко наемника отидоха при Татанка Йотанка нощеска.
Никой не хвърля стотици ракети за да убие е дин човек.
04:26 20.08.2026
6 Хахахаха😂😂😂😂
До коментар #1 от "6376":Голямо откритие си направил! Явно си новак !😂😂😂
04:29 20.08.2026
7 Мдаа!🤔
04:34 20.08.2026
8 Само питам
Спрели тока!!! Мо след 30 мин пак ще го пуснст и кво?!
04:49 20.08.2026