Ракетен удар с петима убити в Киев, ВСУ спряха тока на Крим

Руските въоръжени сили нанесоха опустошителен масиран удар с балистични ракети срещу Киев в ранните часове на 20 август.

Нападението предизвика сериозни разрушения, жертви и прекъсвания на електрозахранването в няколко района на украинската столица. Паралелно с ескалацията на фронта, мащабна авария след украински удари остави почти целия окупиран полуостров Крим без ток.

Кървава нощ в Киев: Поразени са болница и жилищен блок

По данни на Военновъздушните сили на Украйна, атаката срещу столицата е извършена с крилати и балистични ракети (включително съобщения за използване на системи „Циркон“), изстреляни от руските Воронежка, Курска и Брянска области. Кметът на Киев Виталий Кличко потвърди, че в резултат на обстрела два района на столицата са останали изцяло без ток.

В Соломенския район отломки и преки попадения нанесоха тежки щети на пететажна жилищна сграда и повредиха сградата на местна детска болница.

Към момента се съобщава за петима загинали и най-малко 23 ранени граждани.

В същия район спасителни екипи оказват помощ на хора, блокирани в бомбоубежище, пред което са избухнали пожари в автомобили и гаражи. В Святошинския район са регистрирани разрушения по нежилищни постройки и складови помещения. В Киевска област също има жертва – вследствие на нападението е загинал един мъж, а друг е ранен.

„Кримски шалтер“: Тотален срив на енергийната система в Крим

Докато Русия обстрелваше Киев, в окупирания Крим избухна безпрецедентен по мащабите си блекaут. Местни източници и мониторингови канали съобщават, че Симферопол, Севастопол, Ялта, Керч и Феодосия са потънали в пълен мрак.

Енергийният колапс е резултат от продължаващата специализирана операция на Силите за безпилотни системи на ВСУ под кодовото име „Кримски шалтер“. През последните седмици украинските дронове системно унищожават ключови подстанции (110 кВ и 150 кВ), логистични възли и връзки от енергийния мост Кубан – Крым, целящи да парализират руската противовъздушна отбрана и радиоелектронна борба (РЭБ) на полуострова.

Трагедията в Житомир и удари с „Торнадо-С“ в Славянск

Ситуацията в останалите региони на Украйна остава критична. Броят на пострадалите при двойния руски удар с реактивни безпилотни апарати срещу Главното управление на Националната полиция в Житомир нарасна до 40 души. Министърът на вътрешните работи Иван Виговски обяви самоличността на загиналите служители – това са 32-годишният капитан Артем Зубчук и 39-годишният подполковник Юлия Евдокимова. Нападението е извършено в светлата част на деня, когато в сградата е имало и много цивилни посетители.

В Донецка област руската армия атакува с реактивни системи за залпов огън „Торнадо-С“ гъсто населен жилищен квартал в град Славянск. При атаката има тежки материални щети, разрушени домове и е потвърдена смъртта на един цивилен гражданин.

Ескалация на фронта и нов Герой на Украйна

На бойното поле най-интензивни остават сблъсъците в източната част на страната. По информация от сутрешния доклад на Генералния щаб на ВСУ, най-голям брой бойни стълкновения са регистрирани на Константиновското и Покровското направление, където руските сили продължават опитите за пробиване на украинската отбрана с цената на огромни загуби в жива сила и техника.

На фона на тежките сражения, с указ на президента Володимир Зеленски бе присвоено най-високото държавно отличие – званието „Герой на Украйна“ – на украински командир, който с личния си пикап под постоянен вражески огън е евакуирал десетки ранени бойци директно от зоната на огневото поражение.

Източници: t.me/vitaliy_klitschko, 24tv.ua, news.liga.net, ru.krymr, "Украинская правда", focus.ua.