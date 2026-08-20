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Пекин алармира: Токио има плутоний за 5500 ядрени боеприпаса

Пекин алармира: Токио има плутоний за 5500 ядрени боеприпаса

20 Август, 2026 05:13, обновена 20 Август, 2026 05:20 1 067 11

  • китай-
  • опити-
  • япония-
  • ядрено оръжие

Китай обяви, че няма да допусне Япония да се сдобие с ядрено оръжие, и определи опитите му като изключително опасни

Пекин алармира: Токио има плутоний за 5500 ядрени боеприпаса - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китай изрази дълбока загриженост относно скрития ядрен потенциал на Япония и обяви, че няма да допусне Токио да прекрачи границата на безядрения си статут.

В официални дипломатически позиции и анализи на военното ръководство в Пекин се посочва, че натрупаните от японска страна запаси от преработено ядрено гориво представляват „спящ стратегически арсенал“, който може да бъде активиран в изключително кратки срокове.

Огромни запаси от плутоний зад гражданската фасада

Официалните данни, представени от китайския посланик в Москва Чжан Ханхуэй в материал за ТАСС, сочат, че към края на 2024 г. Япония разполага с около 44,4 тона отделен плутоний. Допълнително в японските хранилища се съхраняват още 191 тона неотделен плутоний в отработено ядрено гориво.

Според експертни оценки на военното издание на Китайската народноосвободителна армия „PLA Daily“, цитирано от хонконгския всекидневник South China Morning Post, това количество е напълно достатъчно за технологичното производство на приблизително 5500 ядрени бойни глави.

Китайските дипломати подчертават, че Япония остава единствената държава без собствен ядрен арсенал по Договора за неразпространение на ядреното оръжие, която едновременно с това притежава пълния технологичен цикъл за преработка на отработено ядрено гориво и извличане на оръжеен плутоний.

Пресичане на „червената линия“ и военна ремилитаризация

Пекин обвинява Токио в систематично разширяване на отбранителната си индустрия под прикритието на граждански технологии. Официалният говорител на китайското външно министерство Мао Нин заяви, че опитите на определени политически кръгове в Токио да ревизират т.нар. „Три безядрени принципа“ (да не се притежава, произвежда или допуска ядрено оръжие на японска територия) са изключително опасни за глобалната сигурност.

Като конкретен пример за „опасно разширяване“ китайската страна посочва драстичното увеличение на японския бюджет за изследвания в областта на технологиите с двойна употреба, което цели бърза конверсия на граждански иновации за военни нужди. Според китайския анализ, при наличието на политическа воля, Япония е способна да се превърне в де факто ядрена сила в рамките на броени месеци.

Отговорът на Токио и международният отзвук

В отговор на обвиненията, японското Министерство на външните работи категорично отхвърли твърденията на Пекин. Японските дипломати подчертаха, че страната остава изцяло ангажирана с мирното използване на атомната енергия в съответствие с изискванията на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Токио уверява, че трите безядрени принципа остават в сила, макар страната да преразглежда своята стратегия за отбрана и да увеличава разходите за сигурност до 2% от БВП заради усложнената геополитическа обстановка в региона, включително растящата военна мощ на Китай и ядрените тестове на Северна Корея.

Китай вече предприе редица икономически и дипломатически мерки, включително затягане на износа на редкоземни метали и въвеждане на санкции срещу водещи японски индустриални конгломерати, ангажирани в отбранителния сектор (като Mitsubishi Heavy Industries). Пекин официално призова международната общност и МААЕ да засилят контрола и да проведат специални инспекции на японските ядрени съоръжения, за да се гарантира балансът на силите в Азия.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Капейчо

    4 1 Отговор
    Колективният Изток, като че ли не разбра, че единствената причина Япония и Германия да нямат ЯО е САЩ. Имат материала, имат технологията, имат инженерите, имат и парите. Ако САЩ изоставят съюзниците си, те ще вземат определени решения за своята сигурност.

    Коментиран от #11

    06:02 20.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Госあ

    1 1 Отговор
    интересно защо след фанфарите около "грандиозния провал" на Китай с едно от изстрелванията, няма никакво инфо за "незначителния" им успех вчера. Китайската ракета за многократна употреба "Джуцюе-3" успешно кацна на земя след изстрелване на 19 август 2026 г. Джуцюе-3" (Zhuque-3) е разработена от частната компания LandSpace . Тя е с дължина 66,1 метра, диаметър 4,5 метра и работи на течен кислород и метан. Изстреляна е в 7:35 ч. пекинско време от пилотната зона за космически иновации "Дунфън" в Северозападен Китай . Втората степен е извела в орбита спътника "Хунху-03". Първата степен кацна вертикално в определена зона за кацане в окръг Минцин, провинция Гансу , използвайки двигател за забавяне и разгъваеми крака. Този успех идва след като през юли държавната ракета "Чанджън-10B" успешно кацна в морето . Така Китай стана втората държава в света (след САЩ) с успешни кацания на ракетни степени и на суша, и в морето.

    06:19 20.08.2026

  • 6 Тая цивилизация

    0 0 Отговор
    върви към края си... новите като дойдат ще ни гледат тунелите на метрото и ще се чудят как такива древни сме направили нещо такова... пирамидите ще останат но от нас нищо... то бетон, стомана и стъкло за 100 години всичко ще се разгради в природата

    06:20 20.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 койдазнай

    0 0 Отговор
    Това е отдавна известно. Япония никога не го крила. А преди 15 години показаха, че имат и ракета подобна по параметри на МХ.

    06:22 20.08.2026

  • 9 въшливия

    0 0 Отговор
    за банята хортува!

    06:24 20.08.2026

  • 10 Гьонсурат

    0 0 Отговор
    Фалшива новина отново.

    06:41 20.08.2026

  • 11 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Капейчо":

    Всъщност в момента единствения спусък към масово ядрено въоръжаване е Раша !!! Ако се опита да ползва ядрено оръжие в Украйна до месец , два ще се появят поне 10 нови ядрени държави , както в Европа , така и в Азия и затова Китай реве и е забранил изрично на Путлер дори да си помисля такива простотии и даже го е заплашил с директно нахлуване в Сибир , ако дружките му не могат да го озаптят !

    07:09 20.08.2026

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