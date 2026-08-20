Китай изрази дълбока загриженост относно скрития ядрен потенциал на Япония и обяви, че няма да допусне Токио да прекрачи границата на безядрения си статут.

В официални дипломатически позиции и анализи на военното ръководство в Пекин се посочва, че натрупаните от японска страна запаси от преработено ядрено гориво представляват „спящ стратегически арсенал“, който може да бъде активиран в изключително кратки срокове.

Огромни запаси от плутоний зад гражданската фасада

Официалните данни, представени от китайския посланик в Москва Чжан Ханхуэй в материал за ТАСС, сочат, че към края на 2024 г. Япония разполага с около 44,4 тона отделен плутоний. Допълнително в японските хранилища се съхраняват още 191 тона неотделен плутоний в отработено ядрено гориво.

Според експертни оценки на военното издание на Китайската народноосвободителна армия „PLA Daily“, цитирано от хонконгския всекидневник South China Morning Post, това количество е напълно достатъчно за технологичното производство на приблизително 5500 ядрени бойни глави.

Китайските дипломати подчертават, че Япония остава единствената държава без собствен ядрен арсенал по Договора за неразпространение на ядреното оръжие, която едновременно с това притежава пълния технологичен цикъл за преработка на отработено ядрено гориво и извличане на оръжеен плутоний.

Пресичане на „червената линия“ и военна ремилитаризация

Пекин обвинява Токио в систематично разширяване на отбранителната си индустрия под прикритието на граждански технологии. Официалният говорител на китайското външно министерство Мао Нин заяви, че опитите на определени политически кръгове в Токио да ревизират т.нар. „Три безядрени принципа“ (да не се притежава, произвежда или допуска ядрено оръжие на японска територия) са изключително опасни за глобалната сигурност.

Като конкретен пример за „опасно разширяване“ китайската страна посочва драстичното увеличение на японския бюджет за изследвания в областта на технологиите с двойна употреба, което цели бърза конверсия на граждански иновации за военни нужди. Според китайския анализ, при наличието на политическа воля, Япония е способна да се превърне в де факто ядрена сила в рамките на броени месеци.

Отговорът на Токио и международният отзвук

В отговор на обвиненията, японското Министерство на външните работи категорично отхвърли твърденията на Пекин. Японските дипломати подчертаха, че страната остава изцяло ангажирана с мирното използване на атомната енергия в съответствие с изискванията на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Токио уверява, че трите безядрени принципа остават в сила, макар страната да преразглежда своята стратегия за отбрана и да увеличава разходите за сигурност до 2% от БВП заради усложнената геополитическа обстановка в региона, включително растящата военна мощ на Китай и ядрените тестове на Северна Корея.

Китай вече предприе редица икономически и дипломатически мерки, включително затягане на износа на редкоземни метали и въвеждане на санкции срещу водещи японски индустриални конгломерати, ангажирани в отбранителния сектор (като Mitsubishi Heavy Industries). Пекин официално призова международната общност и МААЕ да засилят контрола и да проведат специални инспекции на японските ядрени съоръжения, за да се гарантира балансът на силите в Азия.