Новини
Спорт »
Бг футбол »
Повериха мача ЦСКА 1948 - ЦСКА София на Георги Кабаков

6 Август, 2024 21:31 211 0

Повериха мача ЦСКА 1948 - ЦСКА София на Георги Кабаков

  • назначения-
  • съдиите-
  • първа лига-
  • георги кабаков-
  • волен чинков-
  • цска 1948-
  • цска софия-
  • левски

Волен Чинков ще ръководи Левски - Крумовград

Повериха мача ЦСКА 1948 - ЦСКА София на Георги Кабаков - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Съдийската комисия към БФС обяви назначенията на съдиите за мачовете от 4 кръг в Първа лига.

9 август 2024 г., петък, 19:00 ч.
Славия - Спартак Варна

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Камен Михайлов Алексиев


9 август 2024 г., петък, 21:15 ч.
Арда Кърджали - Хебър Пазарджик

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Димитър Русанов Русев АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Йордан Костадинов Иванов


10 август 2024 г., събота, 19:00 ч.
Берое - Стара Загора - Локомотив Пловдив

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Илиян Петров Капарашев

СН: Крум Добринов Стоилов


10 август 2024 г., събота, 21:15 ч.
Левски - Крумовград

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Валентин Желев Добрев


11 август 2024 г., неделя, 19:00 ч.
ЦСКА 1948 - ЦСКА София

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Мартин Живков Великов

СН: Стоян Маринов Алексиев


12 август 2024 г., понеделник, 19:00 ч.
Септември Сф - Локомотив София

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Денислав Йорданов Сталев

СН: Никола Петров Джугански


12 август 2024 г., понеделник, 21:15 ч.
Черно море Варна - Ботев Враца

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Станислав Георгиев Тодоров


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове