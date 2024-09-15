Спортът по ТВ в неделя (15 септември)

13.30 Футбол: „Дженоа“ - „Рома“ МАХ Спорт 3
13.30 Колоездене: Европейско първенство в Лимбург, общ старт, мъже Евроспорт 1
14.00 Формула 1: Гран при на Азербайджан Диема спорт 3
14.30 Футбол: „Херта“ - „Фортуна“ Диема спорт
14.30 Голф: Европейски тур МАХ Спорт 1
15.00 Футбол: „Селта“ - „Валядолид“ МАХ Спорт 4
16.00 Футбол: „Аталанта“ - „Фиорентина“ МАХ Спорт 3
16.00 Футбол: „Тотнъм“ - „Арсенал“ Диема спорт 2
16.30 Футбол: „Аугсбург“ - „Санкт Паули“ Диема спорт 3
17.00 Футбол: „Черно море“ - „Арда“ Диема спорт
17.15 Футбол: „Жирона“ - „Барселона“ МАХ Спорт 4
18.30 Футбол: „Майнц“ - „Вердер“ Диема спорт 3
18.30 Футбол: „Уулвърхемптън“ - „Нюкасъл“ Диема спорт 2
19.00 Футбол: „Каляри“ - „Наполи“ МАХ Спорт 3
19.15 Футбол: ЦСКА 1948 - „Левски“ Диема спорт
19.15 Колоездене: Гран При на Монреал, мъже Евроспорт 1
19.30 Футбол: „Лас Палмас“ - „Атлетик“ МАХ Спорт 4
20.00 Футбол: АЕК - „Волос“ Нова спорт
20.00 НФЛ: „Детройт“ - „Тампа Бей“ МАХ Спорт 2
20.30 Футбол: ПАОК - „Панатинайкос“ Диема спорт 3
21.30 Футбол: „Крумовград“ - „Лудогорец“ Диема спорт
21.45 Футбол: „Монца“ - „Интер“ МАХ Спорт 3
21.45 Футбол: „Ланс“ - „Лион“ Диема спорт 2
22.00 Футбол: „Атлетико“ - „Валенсия“ МАХ Спорт 4
22.00 Наскар:състезание в Ню Йорк МАХ Спорт 1
23.20 НФЛ: „Канзас“ - „Синсинати“ МАХ Спорт 2
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