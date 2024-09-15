Спортът по ТВ в неделя (15 септември)

Топлите взаимоотношения между Осимен и Галатасарай се прехвърлиха и в агитката (ВИДЕО)

Новото попълнение на турския гранд Галатасарай Виктор Осимен, който е под наем от Наполи до края на сезона видимо се е интегрирал по прекрасен начин в ...