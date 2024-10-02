Повериха мача Ботев Плодив - Левски на Никола Попов

Съдийската комисия към БФС оповести назначенията за предстоящия 11-и кръг в Първа лига.
4 октомври 2024 г., петък, 15:00 ч.
Крумовград - ЦСКА 1948
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Стоян Маринов Алексиев
4 октомври 2024 г., петък, 17:30 ч.
Арда Кърджали - Берое - Стара Загора
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Йордан Костадинов Иванов
4 октомври 2024 г., петък, 20:00 ч.
Славия - Черно море Варна
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Иван Захариев Вълчев
5 октомври 2024 г., събота, 17:30 ч.
ЦСКА София - Септември Сф
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Денислав Йорданов Сталев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
5 октомври 2024 г., събота, 20:00 ч.
Ботев Пловдив - ПФК Левски
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2:Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Станислав Георгиев Тодоров
6 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.
Хебър Пазарджик - Ботев Враца
ГС: Георги Николов Кабаков АС1:Светослав Колев Енчев АС2:Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Георги Владимиров Игнатов
6 октомври 2024 г., неделя, 17:30 ч.
Спартак Варно - Локомотив София
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2:Димитър Русанов Русев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР:Георги Йорданов Дойнов
СН: Георги Василев Йорданов
6 октомври 2024 г., неделя, 20:00 ч.
Лудогорец - Локомотив Пловдив
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Диян Христов Вълков АС2:Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР:Христо Пламенов Хаджийски
СН: Радан Василев Мирянов
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