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Втора лига има нов лидер: Резултати и класиране след 24-и кръг

Втора лига има нов лидер: Резултати и класиране след 24-и кръг

4 Март, 2025 18:34 3 603 2

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  • миньор перник-
  • марек-
  • етър-
  • пирин

Лидер вече е Монтана

Втора лига има нов лидер: Резултати и класиране след 24-и кръг - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Резултати и класиране след 24-и кръг във Втора лига:

Ловеч - Монтана 0:2
Пирин Благоевград - ЦСКА II 1:4
Фратрия - Спартак Плевен 0:2
Спортист Своге - Несебър 0:0
Дунав Русе - Янтра Габрово 0:0
Марек Дупница - Струмска слава 1:1
Етър Велико Търново - Ботев II Пд 1:0
Локомотив ГО - Беласица Петрич 0:1
Добруджа Добрич - Лудогорец II 0:0
ЦСКА 1948 II - Миньор Перник 3:1

Втора лига има нов лидер: Резултати и класиране след 24-и кръг


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