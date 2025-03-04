Втора лига има нов лидер: Резултати и класиране след 24-и кръг

Резултати и класиране след 24-и кръг във Втора лига:
Ловеч - Монтана 0:2
Пирин Благоевград - ЦСКА II 1:4
Фратрия - Спартак Плевен 0:2
Спортист Своге - Несебър 0:0
Дунав Русе - Янтра Габрово 0:0
Марек Дупница - Струмска слава 1:1
Етър Велико Търново - Ботев II Пд 1:0
Локомотив ГО - Беласица Петрич 0:1
Добруджа Добрич - Лудогорец II 0:0
ЦСКА 1948 II - Миньор Перник 3:1
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Бай шукар
18:45 04.03.2025