Мексиканка вкара фамозен гол, на който би завидял дори Златан Ибрахимович - ВИДЕО

Мексиканската футболистка Лисбет Овайе вкара гол, който рядко се вижда дори при мъжките отбори.

Овайе порази мрежата с "обърнат скорпион" при победата на своя Тигре с 2:0 над Гуадалахара, пише Dsport.

Мексиканката се справи отлично след центриране на испанката Дженифър Ермосо и вкара топката в далечния ъгъл.

Ермосо, която е в центъра на вниманието от 2023 г. насам заради скандалната целувка с бившия президент на Кралската футболна федерация на Испания Луис Рубиалес, за която беше осъден, падна на колене в изумление от изпълнението.

Грандиозен гол, на който би завидял дори Златан Ибрахимович, специалист по невероятни голове.

We've never seen a goal like the goal Lizbeth Ovalle scored for Tigres last nightpic.twitter.com/dmiwSCrdZE