Фулъм взе лондонското дерби с Тотнъм

Фулъм взе лондонското дерби, побеждавайки Тотнъм с 2:1 в среща от 13-ия кръг на английската Висша лига, предава БТА. Кени Тете (вдясно) откри резултата в полза на Фулъм в четвъртата минута, а Хари Уилсън удвои две минути по-късно с далечен удар. Мохамед Кудус върна едно попадение през второто полувреме за "шпорите".



Загубата е трета за Тотнъм в последните четири мача на тима в шампионата и отборът на Томас Франк заема 10-о място с 18 точки. Фулъм записа втора поредна победа и се измъкна от зоната на изпадащите, като се изкачи на 15-то място със 17 точки.

