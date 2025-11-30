Новини
Спорт »
Световен футбол »
Фулъм взе лондонското дерби с Тотнъм

Фулъм взе лондонското дерби с Тотнъм

30 Ноември, 2025 09:27 551 0

  • фулъм-
  • тотнъм-
  • победа-
  • кени-
  • тете-
  • гол

Кени Тете откри резултата в полза на домакините още в първите минути

Фулъм взе лондонското дерби с Тотнъм - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Фулъм взе лондонското дерби, побеждавайки Тотнъм с 2:1 в среща от 13-ия кръг на английската Висша лига, предава БТА. Кени Тете (вдясно) откри резултата в полза на Фулъм в четвъртата минута, а Хари Уилсън удвои две минути по-късно с далечен удар. Мохамед Кудус върна едно попадение през второто полувреме за "шпорите".

Загубата е трета за Тотнъм в последните четири мача на тима в шампионата и отборът на Томас Франк заема 10-о място с 18 точки. Фулъм записа втора поредна победа и се измъкна от зоната на изпадащите, като се изкачи на 15-то място със 17 точки.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ