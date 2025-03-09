Спортът по ТВ в неделя (9 март)

07.00 Снукър: Уърлд Гран При, финал Евроспорт 1
10.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Оре, първи манш, слалом, жени Евроспорт 1
11.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
11.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Квитфйел, супер Г, мъже Евроспорт 1
12.00 „Ботев“ - „Арда“ Диема спорт
12.15 Ски бягане: Световен шампионат в Трондхайм, 50 км, масов старт, жени Евроспорт 2
13.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Оре, втори манш, слалом, жени Евроспорт 1
13.30 „Верона“ - „Болоня“ МАХ Спорт 3
13.30 Баскетбол, „Реал“ - „Мурсия“ Диема спорт 2
14.00 „Портсмут“ - „Лийдс“ Нова спорт
14.30 „Левски“ - „Славия“ Диема спорт
14.30 „Хановер“ - „Айнтрахт“ (Брауншвайг) Диема спорт 3
14.30 Снукър: Уърлд Гран При, финал Евроспорт 1
15.00 „Хетафе“ - „Атлетико“ МАХ Спорт 4
15.00 Колоездене: Париж - Ница, първи етап, мъже Евроспорт 2
15.30 „Цволе“ - „Аякс“ Ринг
16.00 „Наполи“ - „Фиорентина“ МАХ Спорт 3
16.00 „Тотнъм“ - „Борнемут“ Нова спорт
16.00 „Челси“ - „Лестър“ Диема спорт 2
16.30 „Айнтрахт“ - „Унион“ Диема спорт 3
16.30 Колоездене: Гран При на Монсер, мъже Евроспорт 2
17.00 „Локо“ (Сф) - „Лудогорец“ Диема спорт
17.15 „Реал“ - „Райо Валекано“ МАХ Спорт 4
17.30 Биатлон: Световна купа в Нове Место, щафета, жени Евроспорт 1
17.45 „Алкмаар“ - „Ваалвайк“ Ринг
18.00 Баскетбол, „Черно море“ - „Академик“ МАХ Спорт 1
18.00 Волейбол, „Лубе“ - „Милано“ МАХ Спорт 2
18.30 „Манчестър Юнайтед“ - „Арсенал“ Диема спорт 2
18.30 Голф: PGA тур, Арнилд Палмър инвитейшънъл, четвърти ден Евроспорт 2
19.00 „Емполи“ - „Рома“ МАХ Спорт 3
19.00 „Калитея“ - ПАОК Нова спорт
19.00 НБА, „Оклахома“ - „Денвър“ Диема спорт 3
19.30 „Атлетик“ - „Майорка“ МАХ Спорт 4
19.30 Баскетбол, „Барселона“ - „Тенерифе“ Диема спорт
20.00 „Каза Пиа“ - „Спортинг“ Ринг
20.00 Тенис, турнир в Индиън Уелс МАХ Спорт 1
21.30 Наскар, състезание в Аризона МАХ Спорт 2
21.45 „Ювентус“ - „Аталанта“ МАХ Спорт 3
21.45 „Ница“ - „Лион“ Диема спорт
22.00 „Реал Сосиедад“ - „Севиля“ МАХ Спорт 4
22.30 „Боавища“ - „Витория“ (Гимараеш) Ринг
Спортът по ТВ в неделя (9 март)
9 Март, 2025 07:58 1 219 2
Ето какво може да гледаме днес
07.00 Снукър: Уърлд Гран При, финал Евроспорт 1
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И Само Левски Але
Коментиран от #2
08:16 09.03.2025
2 Град Козлодуй
До коментар #1 от "И Само Левски Але":Успех✌👍👏✨👸🤦♀️👏
09:33 09.03.2025