Георги Иванов ще стане част от БОК

Новият председател на БОК - Весела Лечева предложи представители в Изпълнителното бюро. Предстои имената да бъдат гласувани.
Ето предложенията на Лечева:
Георги Глушков,
Атанас Фурнаджиев,
Любо Ганев,
Красимир Дунев,
Володя Златев,
Румен Стоилов,
Тодор Гергов,
Явор Андреев,
Иван Колев,
Георги Аврамчев,
Цеко Минев,
Красимир Петков,
Слави Бинев,
Илия Кирилов,
Йордан Гълъбов,
Георги Иванов,
Мартин Миланов,
Илиана Раева,
Радослав Янков,
Вецислав Венев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
17:36 19.03.2025
2 Сделано в СССР
17:39 19.03.2025
3 Истината
17:41 19.03.2025
4 Питам само?!
Коментиран от #7
17:45 19.03.2025
5 Парадокс Бг
Колкото са по-невежи и колкото по-добре лъжат и крадат, толкова повече се издигат по стълбицата на властта!
17:47 19.03.2025
6 Сталин
17:47 19.03.2025
7 Левски 1914
До коментар #4 от "Питам само?!":А онова ФЪРЧИЛО Бербатов да не е вишист?
17:51 19.03.2025
8 Да вземат
17:52 19.03.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Лост
17:55 19.03.2025
11 Реголд
18:00 19.03.2025
12 Доволен
18:01 19.03.2025
13 Доволен
18:02 19.03.2025
14 Доволен
18:02 19.03.2025
15 Амааан
Аз бих вкарал и Веско Маринов,
че да видят как се поти човек без да взима медали,
така ще оправдаят безхаберието.
18:02 19.03.2025
16 Гонзовица
18:04 19.03.2025