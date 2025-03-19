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Георги Иванов ще стане част от БОК

Георги Иванов ще стане част от БОК

19 Март, 2025 17:35 666 16

  • георги иванов-
  • гонзо-
  • бок-
  • весела лечева-
  • изпълнителното бюро-
  • гласувани

Весела Лечева предложи представители в Изпълнителното бюро

Георги Иванов ще стане част от БОК - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Новият председател на БОК - Весела Лечева предложи представители в Изпълнителното бюро. Предстои имената да бъдат гласувани.

Ето предложенията на Лечева:

Георги Глушков,

Атанас Фурнаджиев,

Любо Ганев,

Красимир Дунев,

Володя Златев,

Румен Стоилов,

Тодор Гергов,

Явор Андреев,

Иван Колев,

Георги Аврамчев,

Цеко Минев,

Красимир Петков,

Слави Бинев,

Илия Кирилов,

Йордан Гълъбов,

Георги Иванов,

Мартин Миланов,

Илиана Раева,

Радослав Янков,

Вецислав Венев.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    2 2 Отговор
    Аз съм безсмъртен!

    17:36 19.03.2025

  • 2 Сделано в СССР

    11 1 Отговор
    Е, разбира се, че ще е Гонзо - все пак има завършен осми клас и то по времето на БайТошуу. Като се поошлайфа малко ще може да каже даже цяло изречение .

    17:39 19.03.2025

  • 3 Истината

    10 1 Отговор
    ...а мислех, че сме стигнали дъното

    17:41 19.03.2025

  • 4 Питам само?!

    9 1 Отговор
    Г. Иванов не беше ли само с 8-ми клас и купени дипломи?!

    Коментиран от #7

    17:45 19.03.2025

  • 5 Парадокс Бг

    7 1 Отговор
    Само невежи ни управляват!
    Колкото са по-невежи и колкото по-добре лъжат и крадат, толкова повече се издигат по стълбицата на властта!

    17:47 19.03.2025

  • 6 Сталин

    6 1 Отговор
    Само калинки и безмозъчни з@дници

    17:47 19.03.2025

  • 7 Левски 1914

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "Питам само?!":

    А онова ФЪРЧИЛО Бербатов да не е вишист?

    17:51 19.03.2025

  • 8 Да вземат

    4 1 Отговор
    и Гербавата в екипа .

    17:52 19.03.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Лост

    4 2 Отговор
    Гонзо да няма запек,че така страшно гледа?

    17:55 19.03.2025

  • 11 Реголд

    4 1 Отговор
    Слагат се свои хора, които ще помагат в краденето и разграбването на спорта. Какво е постигнал Гонзо във футбола, че трябва да е там? Бербатов е по-успешен футболист, но не може да се включи в схемите на старите кучета.

    18:00 19.03.2025

  • 12 Доволен

    0 2 Отговор
    Най-после нещо да се промени в тази досегашна мафиотска структура!

    18:01 19.03.2025

  • 13 Доволен

    0 2 Отговор
    Най-после нещо да се промени в тази досегашна мафиотска структура!

    18:02 19.03.2025

  • 14 Доволен

    0 2 Отговор
    Най-после нещо да се промени в тази досегашна мафиотска структура!

    18:02 19.03.2025

  • 15 Амааан

    1 1 Отговор
    Станка Златева, защо я няма?!
    Аз бих вкарал и Веско Маринов,
    че да видят как се поти човек без да взима медали,
    така ще оправдаят безхаберието.

    18:02 19.03.2025

  • 16 Гонзовица

    2 1 Отговор
    гола - големичка , дрехите си продала .

    18:04 19.03.2025

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