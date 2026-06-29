Владимир Кличко пристигна в София

Един от най-великите боксьори на всички времена, Владимир Кличко, е в България! Прочутият украинец, който е оставил незаличима следа в историята на тежката категория, кацна на летище „Васил Левски“, където бе топло приветстван от президента на Българската федерация по бокс Красимир Инински.
Посещението на Кличко не е случайно – той пристига по специална покана на г-н Инински, като в рамките на престоя си ще проведе ключови срещи с водещи фигури от българския спортен елит. Сред тях са министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и кметът на София Васил Терзиев. Очаква се разговорите да бъдат насочени към развитието на бокса и популяризирането на спорта сред младите.
Поводът за визитата на олимпийския и двукратен световен шампион е предстоящото Европейско първенство по бокс за мъже и жени. Престижният шампионат ще се проведе в столичната „Асикс Арена“ между 15 и 26 септември, като се очаква да привлече вниманието на спортната общественост от цяла Европа.
Легендарният шампион не само ще подкрепи родните боксьори, но и ще сподели своя безценен опит с новото поколение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
15:45 29.06.2026
2 Дзак
15:46 29.06.2026
3 Линда
15:48 29.06.2026
4 Софиянец
15:50 29.06.2026
5 Ивелин Михайлов
15:55 29.06.2026
6 Начо
15:55 29.06.2026
7 Софиянец
15:55 29.06.2026
8 Исторически парк
15:56 29.06.2026
9 ужас
Коментиран от #13
16:05 29.06.2026
10 И без
16:06 29.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Тоя преби Пульо
16:09 29.06.2026
16 Мисит
16:15 29.06.2026
17 Зелен Клоун
16:18 29.06.2026
18 !!!?
16:19 29.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Тиква
16:31 29.06.2026
21 наистина сме под украинско робство
16:31 29.06.2026
22 Ей ся
16:37 29.06.2026