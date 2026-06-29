Владимир Кличко пристигна в София

Един от най-великите боксьори на всички времена, Владимир Кличко, е в България! Прочутият украинец, който е оставил незаличима следа в историята на тежката категория, кацна на летище „Васил Левски“, където бе топло приветстван от президента на Българската федерация по бокс Красимир Инински.

Посещението на Кличко не е случайно – той пристига по специална покана на г-н Инински, като в рамките на престоя си ще проведе ключови срещи с водещи фигури от българския спортен елит. Сред тях са министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и кметът на София Васил Терзиев. Очаква се разговорите да бъдат насочени към развитието на бокса и популяризирането на спорта сред младите.

Поводът за визитата на олимпийския и двукратен световен шампион е предстоящото Европейско първенство по бокс за мъже и жени. Престижният шампионат ще се проведе в столичната „Асикс Арена“ между 15 и 26 септември, като се очаква да привлече вниманието на спортната общественост от цяла Европа.

Легендарният шампион не само ще подкрепи родните боксьори, но и ще сподели своя безценен опит с новото поколение.