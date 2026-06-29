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Владимир Кличко пристигна в София

Владимир Кличко пристигна в София

29 Юни, 2026 15:42 1 128 22

  • бокс-
  • владимир кличко-
  • българия-
  • украинец-
  • тежката категория-
  • летище „васил левски“-
  • българската федерация по бокс-
  • красимир инински-
  • енчо керязов-
  • весела лечева

Легендарният шампион с официално посещение преди Европейското първенство

Владимир Кличко пристигна в София - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Един от най-великите боксьори на всички времена, Владимир Кличко, е в България! Прочутият украинец, който е оставил незаличима следа в историята на тежката категория, кацна на летище „Васил Левски“, където бе топло приветстван от президента на Българската федерация по бокс Красимир Инински.

Посещението на Кличко не е случайно – той пристига по специална покана на г-н Инински, като в рамките на престоя си ще проведе ключови срещи с водещи фигури от българския спортен елит. Сред тях са министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и кметът на София Васил Терзиев. Очаква се разговорите да бъдат насочени към развитието на бокса и популяризирането на спорта сред младите.

Поводът за визитата на олимпийския и двукратен световен шампион е предстоящото Европейско първенство по бокс за мъже и жени. Престижният шампионат ще се проведе в столичната „Асикс Арена“ между 15 и 26 септември, като се очаква да привлече вниманието на спортната общественост от цяла Европа.

Легендарният шампион не само ще подкрепи родните боксьори, но и ще сподели своя безценен опит с новото поколение.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    Весела Лечева можеше да мине !

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  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 15 Тоя преби Пульо

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  • 16 Мисит

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  • 17 Зелен Клоун

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    16:18 29.06.2026

  • 18 !!!?

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    Мистър Кеш да поиска среща на четири очи с Кличко...ако смее !?

    16:19 29.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тиква

    1 0 Отговор
    Окрахиена със издухан мозък,тоя кмет сигурно ще му приготви дозите, отвратителни.

    16:31 29.06.2026

  • 21 наистина сме под украинско робство

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  • 22 Ей ся

    0 0 Отговор
    Кобрата ще го пребиe...

    16:37 29.06.2026

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