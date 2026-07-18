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Георги Иванов на прием с Доналд Тръмп и Джани Инфантино

Георги Иванов на прием с Доналд Тръмп и Джани Инфантино

18 Юли, 2026 13:44 935 11

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Събитието беше организирано в Trump Tower - Ню Йорк

Георги Иванов на прием с Доналд Тръмп и Джани Инфантино - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов присъства на официалния прием на ФИФА, организиран в Trump Tower в Ню Йорк в навечерието на финала на Световното първенство по футбол.

На събитието присъстваха президентът на ФИФА Джани Инфантино, президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп, както и президентите и ръководителите на националните футболни федерации от цял свят.

В рамките на официалния прием Георги Иванов проведе разговори с президента на ФИФА Джани Инфантино и с представители на редица национални футболни федерации. По време на срещите бяха обсъдени актуални теми, свързани с развитието на световния футбол, международното сътрудничество и бъдещите инициативи в рамките на футболната общност.

Събитието бе част от официалната програма на ФИФА преди кулминацията на Мондиал 2026 и събра на едно място представители на световното футболно семейство в навечерието на най-очаквания мач от първенството.


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  • 1 Сатана Z

    11 4 Отговор
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    13:46 18.07.2026

  • 2 тоз човечец що гледа с страх

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    властелина на пръстените

    бая мишоци по цяло ес и тук са подплашени от него

    13:46 18.07.2026

  • 3 Тик- Ток

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    13:47 18.07.2026

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    10 3 Отговор
    Ние сме тримата глупаци.

    13:47 18.07.2026

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    Отвра

    13:48 18.07.2026

  • 6 Хи хи хи

    4 2 Отговор
    Да не се окаже като Кирчо на аудиенцията на Тръмп. На двора сред народа.🤣

    14:02 18.07.2026

  • 7 Тома

    7 1 Отговор
    Най после един инжинер да присъства на форум организиран от ФИФА и Тръмп

    14:06 18.07.2026

  • 8 Тц, тц, тц!

    7 0 Отговор
    Звучи като тъп виц!☹️

    14:06 18.07.2026

  • 9 Цвете

    2 0 Отговор
    КАТО ГОСТ НАВЕРНО. НЯМА ГИ НАШИТЕ МОМЧЕТА ДА ПОКАЖАТ И ТЕ СВОИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ.ДАНО НА СЛЕДВАЩОТО СЕ ОСЪЩЕСТВИ.👍👏👍

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  • 10 Левски 1914

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    А къде е онова ФЪРЧИЛО Бербатов?

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  • 11 Артилерист

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    14:58 18.07.2026

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