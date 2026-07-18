Георги Иванов на прием с Доналд Тръмп и Джани Инфантино

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов присъства на официалния прием на ФИФА, организиран в Trump Tower в Ню Йорк в навечерието на финала на Световното първенство по футбол.
На събитието присъстваха президентът на ФИФА Джани Инфантино, президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп, както и президентите и ръководителите на националните футболни федерации от цял свят.
В рамките на официалния прием Георги Иванов проведе разговори с президента на ФИФА Джани Инфантино и с представители на редица национални футболни федерации. По време на срещите бяха обсъдени актуални теми, свързани с развитието на световния футбол, международното сътрудничество и бъдещите инициативи в рамките на футболната общност.
Събитието бе част от официалната програма на ФИФА преди кулминацията на Мондиал 2026 и събра на едно място представители на световното футболно семейство в навечерието на най-очаквания мач от първенството.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
13:46 18.07.2026
2 тоз човечец що гледа с страх
бая мишоци по цяло ес и тук са подплашени от него
13:46 18.07.2026
3 Тик- Ток
13:47 18.07.2026
4 Тръмп съм
13:47 18.07.2026
5 Намери са повод
Отвра
13:48 18.07.2026
6 Хи хи хи
14:02 18.07.2026
7 Тома
14:06 18.07.2026
8 Тц, тц, тц!
14:06 18.07.2026
9 Цвете
14:11 18.07.2026
10 Левски 1914
14:33 18.07.2026
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14:58 18.07.2026