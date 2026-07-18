Георги Иванов на прием с Доналд Тръмп и Джани Инфантино

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов присъства на официалния прием на ФИФА, организиран в Trump Tower в Ню Йорк в навечерието на финала на Световното първенство по футбол.

На събитието присъстваха президентът на ФИФА Джани Инфантино, президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп, както и президентите и ръководителите на националните футболни федерации от цял свят.

В рамките на официалния прием Георги Иванов проведе разговори с президента на ФИФА Джани Инфантино и с представители на редица национални футболни федерации. По време на срещите бяха обсъдени актуални теми, свързани с развитието на световния футбол, международното сътрудничество и бъдещите инициативи в рамките на футболната общност.

Събитието бе част от официалната програма на ФИФА преди кулминацията на Мондиал 2026 и събра на едно място представители на световното футболно семейство в навечерието на най-очаквания мач от първенството.