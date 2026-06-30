Весела Лечева се срещна с Владимир Кличко: Той е пример как спортист може да е посланик на олимпийските ценности и да бъде модел за подражание

Председателят на БОК Весела Лечева посрещна днес световния шампион по бокс за професионалисти и олимпийски златен медалист от Атланта 96 Владимир Кличко на работна среща.
На нея присъстваха вицепрезидентът на БОК Слави Бинев, олимпийската шампионка Стойка Кръстева, председателят на БФ Бокс Красимир Инински, новият спортен директор на БОК Петър Георгиев и членове на украинската делегация.
Пред Весела Лечева Кличко отличи работата на БФ Бокс и оцени домакинството на Европейското първенство по бокс като поредна крачка в посока на популяризиране на спорта.
„Европейският бокс се развива изключително добре както заради традициите, така и заради приноса на отделните национални федерации, които се грижат спортът да отговоря на високи професионални стандарти“, отбеляза Кличко.
Той се върна към спомените си, в които пътят му към Атланта е минал през участие на традиционния турнир „Странджа“.
„Впечатлена съм от разговора с Владимир Кличко, защото той е един от най-добрите примери как спортист може да е посланик на олимпийските ценности и да бъде модел за подражание. Разговаряхме не само за развитието на бокса, но и за това на спорта като социален феномен, начин да бъдат преодолявани неравенства и да бъде постиган мир“, каза Весела Лечева.
В края на срещата председателят на БФ Бокс Красимир Инински връчи специален плакет на Весела Лечева.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Коментиран от #12
17:04 30.06.2026
2 Тома
17:06 30.06.2026
3 Мишоци
17:07 30.06.2026
4 Как
17:08 30.06.2026
5 Аман от комунисти
Дърта баба,тръгнала и тя да се показва.
Аман от комунисти!
Затъваме все повече и повече!
Коментиран от #7
17:09 30.06.2026
6 честен ционист
17:10 30.06.2026
7 честен ционист
До коментар #5 от "Аман от комунисти":Мафията
17:10 30.06.2026
8 Да точно
Коментиран от #10
17:21 30.06.2026
9 Ха ХаХа
17:25 30.06.2026
10 Ха ХаХа
До коментар #8 от "Да точно":Ред ЛгтБ, ред Петроханскигей, ред тлъсти Кокори
17:26 30.06.2026
11 Дърта комунистка
Мишка и планина!
17:35 30.06.2026
12 ФАКТ
До коментар #1 от "Наблюдател":100% му е теглила една п...ка
17:49 30.06.2026
13 Олимпийка
17:50 30.06.2026
14 Падна ми в очите тая
Коментиран от #15
17:52 30.06.2026
15 Целувай КУРАнът
До коментар #14 от "Падна ми в очите тая":Тогава бре Путиноид.
18:09 30.06.2026
16 Баламата
18:10 30.06.2026
17 венсеремос
19:06 30.06.2026