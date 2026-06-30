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Весела Лечева се срещна с Владимир Кличко: Той е пример как спортист може да е посланик на олимпийските ценности и да бъде модел за подражание

Весела Лечева се срещна с Владимир Кличко: Той е пример как спортист може да е посланик на олимпийските ценности и да бъде модел за подражание

30 Юни, 2026 17:02 838 17

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Председателят на БОК и украинецът проведоха работна среща

Весела Лечева се срещна с Владимир Кличко: Той е пример как спортист може да е посланик на олимпийските ценности и да бъде модел за подражание - 1
Снимка: БОК
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Председателят на БОК Весела Лечева посрещна днес световния шампион по бокс за професионалисти и олимпийски златен медалист от Атланта 96 Владимир Кличко на работна среща.

На нея присъстваха вицепрезидентът на БОК Слави Бинев, олимпийската шампионка Стойка Кръстева, председателят на БФ Бокс Красимир Инински, новият спортен директор на БОК Петър Георгиев и членове на украинската делегация.


Пред Весела Лечева Кличко отличи работата на БФ Бокс и оцени домакинството на Европейското първенство по бокс като поредна крачка в посока на популяризиране на спорта.


„Европейският бокс се развива изключително добре както заради традициите, така и заради приноса на отделните национални федерации, които се грижат спортът да отговоря на високи професионални стандарти“, отбеляза Кличко.


Той се върна към спомените си, в които пътят му към Атланта е минал през участие на традиционния турнир „Странджа“.

„Впечатлена съм от разговора с Владимир Кличко, защото той е един от най-добрите примери как спортист може да е посланик на олимпийските ценности и да бъде модел за подражание. Разговаряхме не само за развитието на бокса, но и за това на спорта като социален феномен, начин да бъдат преодолявани неравенства и да бъде постиган мир“, каза Весела Лечева.


В края на срещата председателят на БФ Бокс Красимир Инински връчи специален плакет на Весела Лечева.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    29 2 Отговор
    Две марионетки се срещнали. Голяма новина.

    Коментиран от #12

    17:04 30.06.2026

  • 2 Тома

    18 3 Отговор
    Ще проси нещо като работна среща.

    17:06 30.06.2026

  • 3 Мишоци

    18 3 Отговор
    Ако зависвше нещо от тях нямаше да са там!

    17:07 30.06.2026

  • 4 Как

    15 2 Отговор
    се е спретнала селянката само с тая лъскава блуза в жабешко зелено !

    17:08 30.06.2026

  • 5 Аман от комунисти

    10 6 Отговор
    Какво общо има тази дърта комунистка с бокса и с Владимир Кличко?!
    Дърта баба,тръгнала и тя да се показва.
    Аман от комунисти!
    Затъваме все повече и повече!

    Коментиран от #7

    17:09 30.06.2026

  • 6 честен ционист

    12 1 Отговор
    Прилича на мутра от 90-е

    17:10 30.06.2026

  • 7 честен ционист

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "Аман от комунисти":

    Мафията

    17:10 30.06.2026

  • 8 Да точно

    7 3 Отговор
    ред комунист, ред престъпник, ред мутра

    Коментиран от #10

    17:21 30.06.2026

  • 9 Ха ХаХа

    11 3 Отговор
    100 години ще гоните постиженията на комунизма помияри...

    17:25 30.06.2026

  • 10 Ха ХаХа

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "Да точно":

    Ред ЛгтБ, ред Петроханскигей, ред тлъсти Кокори

    17:26 30.06.2026

  • 11 Дърта комунистка

    3 3 Отговор
    и Кличко?!

    Мишка и планина!

    17:35 30.06.2026

  • 12 ФАКТ

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    100% му е теглила една п...ка

    17:49 30.06.2026

  • 13 Олимпийка

    4 8 Отговор
    Вие, които хвърляте помия по Лечева, нито сте комунисти, нито шампиони от нейния ранг. Затова злобейте. Това ви отива.

    17:50 30.06.2026

  • 14 Падна ми в очите тая

    11 2 Отговор
    Да се здрависаш с бандеровец, да му правиш шпалир на летището е истинско пропадане, но сребролюбците са такива.

    Коментиран от #15

    17:52 30.06.2026

  • 15 Целувай КУРАнът

    0 4 Отговор

    До коментар #14 от "Падна ми в очите тая":

    Тогава бре Путиноид.

    18:09 30.06.2026

  • 16 Баламата

    5 0 Отговор
    Тоз да не подбира тука боксьорчета и смелчаци за Донбас?И друг път е имало състезания у нас

    18:10 30.06.2026

  • 17 венсеремос

    1 0 Отговор
    Какво прави в България Фашиста, Бандеровец, Окраинец Кличко.Защо се среща с тъпата Лечеава.Не искаме в Православна България-фашисти, бандери наркомани окраинци,нито този фашист Кличко.

    19:06 30.06.2026

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