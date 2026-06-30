Весела Лечева се срещна с Владимир Кличко: Той е пример как спортист може да е посланик на олимпийските ценности и да бъде модел за подражание

Председателят на БОК Весела Лечева посрещна днес световния шампион по бокс за професионалисти и олимпийски златен медалист от Атланта 96 Владимир Кличко на работна среща.

На нея присъстваха вицепрезидентът на БОК Слави Бинев, олимпийската шампионка Стойка Кръстева, председателят на БФ Бокс Красимир Инински, новият спортен директор на БОК Петър Георгиев и членове на украинската делегация.



Пред Весела Лечева Кличко отличи работата на БФ Бокс и оцени домакинството на Европейското първенство по бокс като поредна крачка в посока на популяризиране на спорта.



„Европейският бокс се развива изключително добре както заради традициите, така и заради приноса на отделните национални федерации, които се грижат спортът да отговоря на високи професионални стандарти“, отбеляза Кличко.



Той се върна към спомените си, в които пътят му към Атланта е минал през участие на традиционния турнир „Странджа“.

„Впечатлена съм от разговора с Владимир Кличко, защото той е един от най-добрите примери как спортист може да е посланик на олимпийските ценности и да бъде модел за подражание. Разговаряхме не само за развитието на бокса, но и за това на спорта като социален феномен, начин да бъдат преодолявани неравенства и да бъде постиган мир“, каза Весела Лечева.



В края на срещата председателят на БФ Бокс Красимир Инински връчи специален плакет на Весела Лечева.