Новини
Спорт »
Бг футбол »
Варненец ще свири мача ЦСКА - Локомотив София

Варненец ще свири мача ЦСКА - Локомотив София

31 Март, 2025 16:05 158 0

  • съдийски назначения-
  • бфс-
  • кръг-
  • първа лига-
  • драгомир драганов-
  • цска-
  • левски-
  • цска 1948-
  • локомотив софия

Двубоят е поверен на Драгомир Драганов

Варненец ще свири мача ЦСКА - Локомотив София - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за предстоящия 27-и междинен кръг на efbet Лига.

1 април, вторник, 16:15 часа
Спартак 1918 - Ботев Враца
главен съдия: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Светослав Колев Енчев 4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Владимир Вълков Вълков

1 април, вторник, 18:45 часа
Славия 1913 - ПФК Септември София
главен съдия: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мартин Емилов Венев 4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Християна Красимирова Гутева АВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб

2 април, сряда, 14:15 часа
Арда Кърджали - Черно море
главен съдия: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Дарин Василев Иванов 4-ТИ:
Кристиян Николов Колев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Димитър Димитров Димитров

2 април, сряда, 16:45 часа
Ботев Пловдив - Берое Стара Загора
главен съдия: Красен Иванов Георгиев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Теодор Пешев Петров 4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов

2 април, сряда, 19:15 часа
ЦСКА-София - Локомотив София
главен съдия: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Светослав Станимиров Стойчев 4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Стоян Панталеев Арсов

3 април, четвъртък, 14:30 часа
Хебър 1918 - Локомотив Пловдив
главен съдия: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Милен Дончев Арабаджиев 4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Васил Петров Минев

3 април, четвъртък, 17:00 часа
Лудогорец 1945 - Крумовград
главен съдия: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Марио Георгиев Данаилов 4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

3 април, четвъртък, 19:30 часа
Левски - ЦСКА 1948
главен съдия: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Георги Любомиров Минев 4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ