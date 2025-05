Феновете на Ливърпул дразнят Ман Юнайтед с провокативен билборд край Олд Трафорд (СНИМКА)

Привърженици на Ливърпул изведоха историческото си съперничество с Манчестър Юнайтед на ново ниво, след като поставиха провокативен билборд край стадиона на „червените дяволи“.

След като възпитаниците на Арне Слот спечелиха Висшата лига този сезон, Ливърпул изравни Юнайтед по брой шампионски титли – 20, но с общо 68 спечелени трофея вече изпреварва манчестърци в общата класация по отличия. Преди началото на кампанията двата гранда бяха с по 67 трофея, но триумфът на Арне Слот в дебютния му сезон изкачи Ливърпул на върха в исторически план.

Феновете на мърсисайдци, известни със своето чувство за хумор и креативност, веднага се възползваха от възможността да подразнят съперника. Билбордът, разположен по главния път A56 – само на няколко минути от „Олд Трафорд“, носи съобщение, което трудно може да бъде пренебрегнато:

„Манчестър, само на 37 мили от най-успешния футболен клуб в страната.“

